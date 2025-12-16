به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و مراسم افتتاحیه برج فناوری و نوآوری ایثار و شاهد با حضور سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور صبح امروز در ساختمان بنیاد شهید برگزار شد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، با اشاره به لزوم فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیتهای دانشبنیان در استانها اظهار کرد: استانهای کشور باید بر اساس شاخصهای دانشبنیان رتبهبندی شوند تا ظرفیتها و مزیتهای هر منطقه بهدرستی شناسایی شود.
وی با بیان اینکه نگاه درستی در این حوزه شکل گرفته و بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری جدی آن را بر عهده دارد، افزود: بخشی از این مأموریت بر عهده بنیاد شهید است و بخش دیگری در حوزههای خلاقیت، بهویژه در میان خانوادههای شهدا تعریف میشود. ایجاد این مراکز با هدف فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بر روی فناوریهای نوظهور انجام میگیرد.
افشین با اشاره به تجربههای جهانی در این زمینه گفت: ایجاد برجهای فناوری پیشزمینهای است که در بسیاری از کشورها وجود دارد و در ایران نیز نمونههای متعددی از آن فعال است، اما برج فناوری ویژه جامعه ایثارگران برای نخستینبار افتتاح شده است.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: برای اداره این برج فناوری، پیشبینی شده است که این مجموعه به مدت ۳۰ سال در اختیار شرکتهای دانشبنیان و نخبگان شاهد و ایثارگر قرار گیرد تا بتوانند بهصورت پایدار در آن فعالیت کنند. همچنین دانشگاه شاهد بهعنوان پشتیبان علمی این اکوسیستم نقشآفرینی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این برج محدود به یک حوزه خاص نیست، تصریح کرد: تمامی رشتهها از علوم انسانی و علوم شناختی گرفته تا صنایع خلاق و سایر حوزههای مرتبط میتوانند در این مجموعه فعالیت داشته باشند. در ابتدا حداقل پنج طرح برای این برج پیشبینی شده بود، اما تاکنون بیش از ۲۰ طرح به دبیرخانه ارسال شده و بهزودی صندوق حمایتی ویژه این حوزه راهاندازی خواهد شد.
افشین در پایان با اشاره به گسترش این طرح در سایر استانها گفت: پس از تهران، فعالیت برجهای فناوری در استانهای خراسان رضوی و اصفهان نیز آغاز خواهد شد تا این رویداد مهم تنها محدود به پایتخت نباشد.
به گفته وی، امروز حوزه علم و فناوری به یکی از مؤلفههای اصلی اقتدار کشور تبدیل شده و همانگونه که در گذشته نیروی انسانی یا تجهیزات نظامی تعیینکننده بودند، اکنون فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی در کنار تجهیزات دفاعی نقش اساسی در اقتدارآفرینی کشور ایفا میکنند.
