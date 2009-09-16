زباله چهره راه های گلستان را زشت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده ظهر چهارشنبه در نهمین نشست کارگروه مدیریت پسماند استان در گرگان، بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه شهرها، راه ها و رودخانه ها و برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: برخی افراد با تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه راه ها موجب زشتی چهره استان می شوند، از این رو ضرورت دارد علاوه بر فرهنگسازی لازم، پیگیری جدی از سوی موسسه بازیافت و اداره کل امور شهری به جهت برخورد قضایی با متخلفان صورت گیرد.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان گلستان همچنین با اشاره به خطرات زباله های بیمارستانی، بر توجه لازم به دفع بهداشتی آنها تاکید کرد.

غلامزاده بیان داشت: تفکیک پسماندها از مبدا و نیز مکانیزه کردن سیستم جمع آوری پسماندها از مواردی است که باید مورد توجه جدی شهرداری های استان قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به ضرورت رفع برخی مشکلات موجود در سایت شرقی بازیافت، از پیگیری ها به جهت ایجاد سومین سایت استان در محدوده شهرستانهای کلاله و مراوه تپه خبر داد.

وی افزود: این امر به جهت مسیر طولانی شهرها و روستاهای تابعه این دو شهرستان تا سایت آزادشهر و سهولت در دفع و بازیافت پسماندهای شهرستانهای شرقی استان صورت می گیرد.

رئیس کارگروه مدیریت پسماند استان یادآور شد: فرهنگسازی لازم، اطلاع رسانی، فعالیت های آموزشی و ... در بحث پسماند امری ضروری است.

وی اظهار داشت: همزمان با فعالیتهای سخت افزاری در سطح شهرها و روستاهای استان، نیاز است اقدامات لازم جهت جلب همکاری بیش از پیش مردم نیز صورت پذیرد تا مسیر دسترسی به موفقیت در امر مدیریت پسماند هموارتر شود.