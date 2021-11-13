۵۶ درصد پسماند تولیدی در گلستان شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سمیعی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در گلستان سه سایت متمرکز مدیریت پسماند وجود دارد که شامل سایت شرقی در شهرستان آزادشهر، سایت غربی در شهرستان آق قلا و یک سایت در شهرستان مراوه تپه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان افزود: در استان به طور میانگین روزانه ۹۰۰ تن پسماند تولید می شود که از این میزان حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ تن ورودی سایت شرقی، حدود ۵۰۰ الی ۵۵۰ تن ورودی سایت غربی و حدود هفت تن ورودی سایت شهرستان مراه تپه است.

وی بیان کرد: از مجموع ۹۰۰ تن پسماند ورودی به سایت ها، به طور میانگین حدود ۴۰۰ تن پسماند معادل ۴۴ درصد آن مربوط به پسماندهای روستایی و حدود ۵۰۰ تن پسماند معادل ۵۶ درصد مربوط به پسماندهای شهری است.

سمیعی با اشاره به همکاری دهیاری ها ادامه داد: از ۹۲۱ دهیاری استان گلستان، حدود ۶۵۰ دهیاری نسبت به عقد قرارداد با سازمان مدیریت پسماند استان اقدام کرده تا پسماندهای روستای خود را به سکوها و ایستگاه های حمل پسماند تحول دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان گفت: با توجه به ییلاقی بودن برخی روستاها مانند روستاهای دهنه محمدآباد شهرستان علی آبادکتول، چشمه ساران شهرستان آزادشهر و کوهسارات مینودشت و همچنین دوری مسافت و کمبود امکانات در روستاهای شهرستان مراوه تپه و بخش داشلی برون گنبدکاووس، پسماند روستاهای این مناطق تحویل سازمان مدیریت پسماند نمی شود.