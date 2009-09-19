۲۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

معاون اول رئیس جمهور در مراسم یادبود ماموستا شیخ الاسلام شرکت کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: مراسم یادبود شهادت ماموستا شیخ الاسلام در مسجد جامع شهر سنندج و با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مراسم یادبود شهادت ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری از دقایقی قبل و با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی دیگر از مسئولین کشوری در سنندج آغاز شد.

در این مراسم علاوه بر معاون اول رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، وزرای اطلاعات و ارشاد اسلامی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور و جمعی دیگر از مسئولین کشوری حضور دارند.

همچنین هیئتی از دفتر مقام معظم رهبری به سرپرستی آیت الله تسخیری در مراسم یادبود ماموستا شیخ الاسلام حضور دارند.

در این مراسم علاوه بر حضور مسئولین کشوری و استانی اقشار مختلف مردم حضور یافته به گونه ای که در همان ساعت اولیه صبح مسجد جامع سنندج به صورت کامل پر شده بود.

ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری روز پنج شنبه ساعت 20 بعد از اقامه نماز مغرب و در جلو درب مسجد سید قطب سنندج مورد گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

