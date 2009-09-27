صدف طلایی جشنواره سن سباستین به "شهر زندگی و مرگ" چین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم سن سباستین شب گذشته با معرفی برگزیدگان در این شهر ساحلی شمال اسپانیا به پایان رسید و "شهر زندگی و مرگ" توانست برترین جایزه جشنواره را از آن خود کند. فیلم داستان ورود ارتش ژاپن به شهر نیانجینگ چین در سال 1937 را به تصویر می‌کشد.

"شهر زندگی و مرگ" در بخش مسابقه سن سباستین با 14 فیلم دیگر رقابت می‌کرد. این فیلم جایزه بهترین فیلمبرداری را هم به خود اختصاص داد. فیلمساز چینی پس از دریافت جایزه صدف طلایی در مراسم اختتامیه گفت: خارج از چین کسی از این تراژدی خبر ندارد و ساختن فیلمی درباره حادثه نیانجینگ رویای من بود که اینگونه به حقیقت پیوست. از شما سپاسگزارم.

جان مدن جایزه صدف نقره‌ای بهترین کارگردان را اهدا می‌کند

او پس از نمایش فیلم سیاه و سفید و 135 دقیقه‌ای "شهر زندگی و مرگ" در سن سباستین در نشستی خبری گفته بود: این فیلمی مهم برای تاریخ است. من می‌خواستم واقعیت را درباره این نسل‌کشی به دنیا نشان بدهم. این فیلم را با بودجه بسیار کم و در چهار سال ساختم. از زمان آغاز تولید تا مراحل پس از تولید.

جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره امسال سن سباستین به پابلو پیندا از اسپانیا برای بازی در فیلم سینمایی "من هم" رسید و لولا دوناس اسپانیایی هم برای بازی در همین فیلم بهترین بازیگر زن سن سباستین شد. پیندا بازیگر مبتلا به سندروم دان در "من هم" نقش مردی را بازی می‌کند که پس از تحصیل در دانشگاه، عاشق یکی از همکاران خود می‌شود.

جایزه بهترین کارگردان این دوره را خاویر ربولو برای فیلم اسپانیایی "زنان بدون پیانو" گرفت و چهار فیلمنامه‌نویس فیلم استرالیایی "مقدس" به کارگردانی آنا کوکینوس جایزه بهترین فیلمنامه را به دست آوردند. ریاست هیئت داوران جشنواره پنجاه و هفتم سن سباستین را لورن کانته فیلمساز برنده نخل طلا بر عهده داشت.

تا پیش از مراسم پایانی جشنواره سن سباستین فیلم سینمایی "راز درون چشم‌های آنها" ساخته خوان خوزه کامپانلا از آرژانتین جدیترین بخت دریافت جایزه صدف طلایی بود و از "رقصنده و دزد" فرناندو تروبا هم به عنوان یکی از برندگان جوایز اصلی جشنواره نام برده می‌شد. فیلم کامپانلا روز جمعه به نمایندگی از آرژانتین به اسکار معرفی شد.

شهرت جشنواره سن سباستین اهدای جوایز اصلی به فیلم‌هایی است که کمتر کسی برای آنها بخت درخشش قائل است. پارسال هم جایزه اصلی جشنواره به "جعبه پاندورا" ساخته یسیم اوستااوغلو از ترکیه رسید. امسال جایزه ویژه داوران به "پناهنده" فرانسوا اوزن از فرانسه رسید و "باارزش" لی دانیلز جایزه فیلم برگزیده تماشاگران را برد.