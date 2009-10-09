استاد پیرنیا معماری سنتی ایران را در عصر تجددطلبی احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، کاظم ماندگاری شب گذشته در مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت استاد محمدکریم پیرنیا، استاد معماری سنتی و پدر معماری ایران سنتی ایران اظهار داشت: در دوره‌ های گذشته و در زمانی که تجددطلبی رونق بسیار داشت و موجی بود که کشور را با خود همراه کرده‌ بود، استاد پیرنیا یک ‌تنه و با کمترین امکانات وارد این حوزه شد و توانست به نوعی معماری سنتی را احیا کند و به قول برخی اساتید، کار وی نظیر کار استاد دهخدا برای لغتنامه فارسی شد.

وی با اشاره به اینکه تولد و وفات استاد پیرنیا هر دو در شهریورماه اتفاق افتاده است، عنوان کرد: به دلیل عدم فعالیت مراکز آموزش عالی در شهریورماه نظیر ایام سال تحصیلی، این مراسم در مهرماه برگزار شد و در تلاش می شود در سالهای آتی این مراسم در سطح ملی برگزار شود.

ماندگاری همچنین با اشاره به ویژگی ‌های استاد پیرنیا خاطرنشان کرد: وی در حالی که به عنوان دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در یک مرکز آموزش عالی رسمی آکادمیک تحصیل می‌کرد، به دلیل عدم ارتباط آن تحصیلات با معماری گذشته ما، دانشکده را رها کرد و نزد اساتید سنتی معماری ایران رفت و در راستای یادگیری دانش‌ آنها اهتمام کرد.

استاد پیرنیا سبک جدیدی از معماری سنتی ایران در اختیار نسل امروز قرار داد

ماندگاری یادآور شد: استاد پیرنیا با یادگیری فنون معماری سنتی و تلفیق آن با دانشی که از سیستم جدید معماری داشت، توانست سبک جدیدی از معماری در اختیار نسل امروز قرار دهد.

وی همچنین ادامه داد: تسلط استاد پیرنیا در حوزه‌های مختلف علوم گذشته نظیر صنایع دستی، داروهای گیاهی، طب سنتی همچنین نفوذ وی در لایه‌ های عمیق معماری و جنبه‌های جامعه ‌شناسی و هنرهای وابسته به معماری از وی شخصیتی برجسته به ‌وجود آورد.

رئیس دانشکده هنر و معماری در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: تلاش شد تا بخشی از وظایف خود را با تبدیل این مراسم به برنامه‌ ای مستمر و وصل حیات معنوی استاد پیرنیا با نسل جدید و دانشجویان رشته هنر و معماری، در برابر این استاد بزرگ معماری ایران به انجام برسانیم.

نیاز به همکاری انجمن های مختلف برای معرفی شخصیت استاد پیرنیا در عرصه ملی وجود دارد

ماندگاری تاکید کرد: دانشکده معماری به تنهایی قادر به معرفی چهره استاد پیرنیا به عنوان یک چهره ملی نخواهد بود و در این راستا نیاز به کمک و همراهی انجمن مفاخر ملی، انجمن یزدشناسی و سازمان ‌هایی که بتوانند به نوعی به معرفی این شخصیت ملی بپردازند، احساس می‌ شود.

آثار استاد پیرنیا باید به صورت فرهنگ معماری ایران تدوین شود

معاون پژوهشی دانشگاه یزد نیز در این مراسم بر جمع‌ آوری آثار استاد پیرنیا در زمینه معماری ایرانی، تاکید و افزود: این آثار باید از همه نقاط جمع ‌آوری و به صورت فرهنگ معماری ایران شکل پیدا کند.

نواب‌ پور همچنین خواستار پیگیری برای راه‌ اندازی بنیاد پیرنیا به صورت یک تشکل غیردولتی شد و افزود: اقدام برای راه‌ اندازی این بنیاد نیاز به همتی بلند دارد زیرا اهتمام برای نشر آثار استاد کافی نیست بلکه معرفی وی باید به عنوان یک حرکت پژوهشی مستمر در زمینه ‌های بنیادی و کاربردی باشد و این حرکت بتواند به احیای هنر و دانش استاد پیرنیا منجر شود.

بسیاری از علاقمندان به استاد پیرنیا از محل دفن وی بی اطلاعند

وی همچنین از محبوس بودن مزار استاد پیرنیا در زیرزمین دانشکده معماری یزد انتقاد کرد و بیان داشت: زمانی برای دفن ایشان در مکانی که متعلق به دانش این استاد بزرگ بود، تلاش‌های بسیاری صورت گرفت اما هم‌اکنون کمتر کسی از وجود مزار ایشان در این مکان مطلع است و در این زمینه نیاز به معرفی و اطلاع‌ رسانی وجود دارد.

این مراسم به همت دانشکده هنر و معماری یزد، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و با همکاری انجمن حافظان خشت خام و دانشجویان رشته معماری یزد برگزار شد.

در این مراسم از دانشجویان برگزیده دروس طراحی معماری در سال تحصیلی گذشته تجلیل شد.