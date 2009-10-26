تغییر استانداران برحسب ضرورت صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مصطفی محمد نجار ظهر دوشنبه در فرودگاه ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش دولت دهم بیشتر به ثبات مدیریتی و تغییرات استانداران با توجه به بررسی های وزارت کشور و کارنامه خود استانداران صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تغییر بخشی از استانداران نیز به درخواست خود آنها انجام می شود، بیان داشت: این دسته از استانداران با توجه به مشکل ماندن در استان خود به دلیل پروازی بودن خواهان تغییر هستند و بخش دیگری از استانداران نیز چون برای حضور در کابینه یا وزارتخانه ها ارتقا یافته اند، تغییر می کنند.

نجار در پاسخ به این سئوال که تغییر تمام استانداران تا چه زمانی ادامه می یابد تغییر در دولت جدید را طبیعی دانسته و خاطرنشان کرد: در روزهای آتی تغییرات محدود به سه تا چهار گزینه مطرح فعلی می شود و تغییر بقیه استانداران منوط به بررسی وزارت کشور خواهد بود.

وزیر کشور در ادامه در خصوص تغییر استاندار آذربایجان غربی گفت: رحیم قربانی به دلیل مشکل پروازی و حضور خانواده اش در تهران تغییر یافت و وحید جلال زاده به عنوان یکی از نیروهای بومی که توانایی لازم را برای اداره آذربایجان غربی دارد به عنوان استاندار جدید معرفی شد.

نجار اضافه کرد: امیدوارم جلال زاده فعالیتها و شاخصهای توسعه رحیم قربانی را در آذربایجان غربی پیگیری و اقدامات ویژه ای نیز در جهت رشد و آبادانی این استان مهم مرزی در طول دوران خدمت خود انجام دهد.

وزیر کشور در خصوص حوادث اخیر در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با مقامات پاکستانی مذاکرات انجام شده و هیچگاه چنین حوادثی از اذهان ملت ایران پاک نخواهد و تا انتقام خون شهدای این حادثه را نگیریم ساکت نخواهیم بود.

نجار بیان داشت: بروز این حادثه تروریستی نه تنها خللی در اتحاد بین شیعه و سنی در کشور به وجود نیاورد بلکه موجب استحکام وحدت بین این دو مذهب شد و این هدف استکبار برای به هم ریختن اتحاد ملت ایران ناکام ماند.

وزیر کشور همچنین نقطه اوج اتحاد بین مذاهب شیعه و سنی در کشور را برگزاری مراسمات باشکوه بزرگداشت شهدای این حادثه تروریستی و نیز محکومیت شدید این حادثه از سوی علما و روحانیون شیعه و سنی عنوان کرد.

نجار در خصوص امنیت موجود در کشور نیز گفت: هم اکنون امنیت کامل در مرزهای ایران اسلامی حاکم است و تمامی نیروهای نظامی و انتظامی با اقتدار کامل در جهت برقراری امنیت پایدار در مرزها تلاش می کنند.

وزیر کشور قرار است بعد از ظهر امروز در نشست شورای اداری این استان وحید جلال زاده به عنوان استاندار جدید آذربایجان غربی معرفی کند .

جلال زاده از مسئولان با سابقه و بومی آذربایجان غربی است که انتخاب وی به عنوان استاندار این استان با استقبال نمایندگان استان روبرو شده است .

وی پیش از این جانشین معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری و همچنین معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری بود .