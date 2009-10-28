به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین در بازدید از شرکت صنایع ریلی ایران خودرو(ایریکو) و شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو با بیان مطلب فوق گفت: برنامه های راهبردی کنونی ایران خودرو مبتنی بر استفاده و حمایت از قطعه سازان بخش خصوصی است.

وی در خصوص شهرکهای قطعه سازی گفت: شهرکهای قطعه سازی برای حمایت از قطعه سازان ایجاد شده تا بتوانند از معافیت های مالیاتی این شهرک های استفاده کنند و برای سرمایه گذاری حمایت و تشویق شوند.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه این شهرکها در بیشتر نقاط کشور ایجاد شده است، گفت: قطعه سازانی که در این شهرکها سرمایه گذاری و قطعه سازی کنند؛ آمادگی داریم درصورت اقتصادی بودن تولید و کیفیت، قطعات آنان را خریداری کنیم.

نجم الدین با اذعان به کیفیت قطعات تولید داخل و حضور آنان در بازارهای جهانی گفت: با توجه به رشد تکنولوژی قطعات بسیاری از قطعه سازان ما در بازارهای اروپایی از جمله فرانسه حضور دارند.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: به خصوص در پژو و رنو قطعه سازان زیادی داریم که اقدام به صادرات قطعه می کنند؛ در واقع شرکت پژو از قطعه سازان ما قطعه خریداری و در شبکه خود توزیع می کنند.

وی در خصوص سیاست گذاری های اصل 44 و خصوصی سازی قطعه سازان ایران خودرو اظهار داشت: بیشتر قطعه سازان ما در بخش خصوصی هستند و حدود90درصد قطعات مورد نیاز ایران خودرو توسط هزار شرکت قطعه سازی تامین می شود.

نجم الدین با بیان اینکه خود روزی قطعه ساز بوده ام، گفت: ایران خودرو بخش عمده ای از مطالبات قطعه سازان را پرداخت می کند و این نوید را به قطعه سازان می دهیم با توجه به اینکه رشد تولید سرعت بیشتری گرفته در چند ماه آینده روند پرداخت به قطعه سازان به صورت عادی و به موقع خواهد شد.

نجم الدین با تاکید بر پیشرفت ایران خودرو در تولید قطعات مورد نیاز خود گفت: در حال حاضر 60 تا 95 درصد قطعات بیشتر محصولات ساخت داخل است و اقدامات لازم در خصوص تولید قطعات محصولات جدید در حد 95درصد ساخت داخل صورت گرفته است.

نجم الدین با بیان اینکه آمادگی واگذاری تمام خطوط قطعه سازی خود را به بخش خصوصی داریم، اظهار داشت: بخشی از قطعه سازی در سالهای گذشته به دلیل استراتژیک بودن برخی از قطعه ها و یا نیاز به سرمایه گذاری بالا در توان بخش خصوصی نبود و در آن شرکتها توسط ایران خودرو سرمایه گذاری شده است.

ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور یک شبکه نیرومند قطعه سازی با داشتن تکنولوژی روز و ماشین آلات و نیروی انسانی مناسب دارای تکنولوژی طراحی برای قطعه سازی متشکل از یک هزار سازنده در تمام نقاط کشور است.