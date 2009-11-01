13 آبان روز مقابله با زیادی خواهی های آمریکاست/ مردم هوشیار باشند

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن 13 آبان اظهار داشت: در اینکه امروز دنیای اسلام ، ملت ایران، عراق ، لبنان ، فلسطین و ... با تهدیدهای نظام سلطه و زیادی خواهی های آمریکای جنایکار روبرو هستند، تردیدی نیست.

وی افزود:جهت حرکت ملت بزرگوار ایران و ملت های مسلمان بیدار و آگاه دقیقا در تقابل با منافع نامشروع آمریکاست.

ابوترابی تصریح کرد: ادامه راه ملت های آزاده و مسلمان برای مقابله با منافع نامشروع آمریکا راه عزت آفرین ، بیداری امت اسلامی و هوشیاری رهبر معظم انقلاب باعث انسجام و وحدت در صفوف امت اسلامی و تداوم آن شده است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مردم بزرگوار وهوشیار ایران اسلامی در طول سه دهه از عمر پرافتخار انقلاب همواره پرچمدار مبارزه با آمریکا و زیادی خواهی های آن در منطقه بوده اند، گفت: ملت ایران در این راه روشن خود به پیروزی ها و موفقیت های روزشماری دست یافتند.

وی تاکید کرد که بایستی در صفوف یکپارچه و هماهنگ خویش با الهام از عزت ملی و اقتدار امت اسلامی راه افتخارآفرین بزرگان خود را ادامه دهیم که 13 آبان یکی از نمادهای مبارزه با استکبار و ادامه این راه است.

ابوترابی در پایان خطاب به ملت شریف ایران خاطرنشان کرد: باید این راه پرافتخار و عزت بخش مقابله با استکبار جهانی به سر کردگی آمریکای جهانخوار را با قدرت و هوشیاری تداوم بخشیم.