به گزارش خبرگزاری مهر، این آثار عبارتند از "بارون میاد جرجر" مهین جواهریان، "یه روز قشنگ برفی" ماهایا پطروسیان و امیر تودهروستا، "جنگ نه" فرنوش عابدی، "گربه قجری" اشکان رهگذر، "طنین" عاطفه خادمالرضا، "منها" کاظم ملایی، "بور" سوران قانعیفرد، "وقتی همه چیز تمام میشود" شهرام میراب اقدم، "وقت شام" آرمین ایثاریان، "آن دو" نقی نعمتی، "بچه مرز" رضا جمالی، "به دنبال او" محمدعلی افتخارینیا، "اسما" مجید انتظامزاده و "جنگل" نیما عباسپور.
فیلمهای ایرانی در کنار 78 فیلم از استرالیا، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، برزیل، فنلاند، آلمان، روسیه، کانادا، مجارستان، پرتغال، کره، اسپانیا، سوئیس، اسکاتلند، آمریکا، افغانستان، آرژانتین، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، یونان، هندوستان، اندونزی، ایرلند، ژاپن، قرقیزستان، نیوریلند، نروژ، پاکستان، لهستان، سنگاپور، اسلونی، سوئد، تونس، ترکیه، اوکراین، اروگوئه و ونزوئلا رقابت میکنند.
برای بخش مسابقه بینالملل جشنواره فیلم کوتاه تهران در این دوره دو هزار و 492 فیلم از 103 کشور به دبیرخانه رسید که هیئت انتخاب 78 فیلم از 39 کشور را برای مرحله مسابقه انتخاب کرد.
بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به همت انجمن سینمای جوانان ایران از 20 تا 25 آبان در تهران و همزمان در دیگر استانها برگزار میشود.
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