به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ الله مکارم شیرازی امروز یکشنبه در دیدار مولوی عبدالحمید و علمای اهل تسنن اظهار داشت: ما شیعیان و اهل سنت قرنها زندگی کردیم و مشکلی با هم نداشتیم و من در ایام تبعید در چابهار و مهاباد که در میان برادران اهل تسنن بودم با علمای اهل سنت دوستی داشتم.

وی با بیان اینکه هم ‌اینک ارتباط میان علمای شیعه وسنی وجود دارد،‌ افزود: در حال حاضر ارتباط میان شیعه و سنی به خوبی برقرار است و حتی دیدار و گفتگوهایی در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد و هر یک براساس مذهب خود عمل می‌کنند.

آیت الله مکارم شیرازی داشتن مشترکات فراوان میان شیعه و سنی را دلیل اصلی برای ارتباط میان این دو مذهب دانست و ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر برخی تحریکات اجانب و بیگانگان به ویژه وهابی‌ های تندرو، فضا را تغییر داده و سبب بدبینی میان این دو مذهب شده است و آن محبت و دوستی و نزدیکی سابق را مخدوش کرده اند.

وی حوادث سیستان و بلوچستان و کشته شدن شماری از فرماندهان عزیز سپاه و افراد دیگر و همچنین کشتار برخی از علمای شیعه در حوادث دیگر را از جمله دلایل بدبینی میان پیروان این دو مذهب برشمرد و خاطر نشان کرد: امروز برخی عامل اصلی حوادث اخیر را تعالیم مدارس اهل سنت می دانند که درمتون آموزشی‌ آنها بعضی تعالیم نادرست آموزش داده می‌شود تا به کشتار دست بزنند؛ حتی در بعضی از این کتابها جان و مال شیعیان مباح شمرده شده است.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین گفت: اصولاً تعلیمات وهابیت افراطی سبب شده که دنیا نا امن شود و این ناامنی مستند به آن تعلیمات نادرست شده که شما اهل سنت نیز به این تعلیمات افراطی، اعتراض دارید؛ ولی در کشورهای همسایه همچون پاکستان، عراق، افغانستان و دیگر کشورها غوغا می کند و باعث شده اروپایی‌ها مسلمانان را تنها با سربریدن می شناسند.

وی تصریح کرد: ما مسلمانان می توانیم دست به دست هم دهیم و با هم متحد باشیم؛ زیرا دنیا از برنامه های مادی گری خسته شده است، اما افسوس که اعمال این گروه مانع مهم این پیشرفت است.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به گلایه علمای اهل سنت نسبت به نظارت دولت بر حوزه‌های علمیه اهل سنت، گفت: این نظارت به معنای دخالت و دست بردن در تعلیمات اسلامی شما نیست؛ بلکه مسئولان تلاش دارند تا از دخالت بیگانگان جلوگیری کنند که این روند و برنامه درهمه کشورها وجود دارد. به خصوص که چندی قبل در بعضی از مدارس برادران اهل سنت سیستان و بلوچستان مقادیر زیادی مواد منفجره و مانند آن پیدا شد.

وی به یکی دیگر از گلایه های آقای مولوی عبدالحمید راجع به تحصیل طلاب غیر ایرانی در مدارس اهل سنت اشاره کرد و افزود: اینکه بخواهید شما طلاب غیر ایرانی را در مدارس خود آموزش دهید (مانعی ندارد ولی) تنها باید با رعایت قوانین کشور یعنی مجوز اقامت صورت گیرد، طلاب شیعه نیز مشمول همین قوانین هستند. باید این اموربا اجازه مسئولان دولتی صورت گیرد و تا دولت آن را تائید نکند نمی‌توانید آن را انجام دهید؛ زیرا برخی کشورها مداخلات خود را از طریق افراد نفوذی انجام می‌دهند و نباید به راحتی این راه را برای آنها هموار کرد.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: طلاب غیر ایرانی تنها در مدارس علمیه خاصی تعلیم می‌بینند و هرگز شیعه و یا سنی بودن دلیل بر حضور در مدارس غیر ایرانی نیست؛ اگر طلبه‌ای غیر ایرانی بخواهد در ایران درس بگیرد چه شیعه و یا سنی باید با مجوز رسمی صورت گیرد.

وی همچنین گفت: من به شما اطمینان می دهم اگر اعتماد سازی میان شیعه و سنی همچون سابق بوجود آید به یقین هیچ مشکلی میان این دو مذهب اتفاق نخواهد افتاد. ما شنیده ایم بعضی از برادران اهل سنت اصرار در تکثیر فرزند و در نتیجه به هم زدن بافت جمعیتی دارند و شنیده شده زمین ها و مغازه های اهل تشیع را خریداری می کنند تا مجبور به مهاجرت شوند، اگر این امور راست باشد به اعتماد سازی لطمه می زند، مهم آن است که شما برادران کاری کنید که بی اعتمادی ها تبدیل به اعتماد شود در این صورت هیچ مشکلی نخواهیم داشت.