معصومیت از دست رفته کودکان متکدی در آیینه کاسه مسی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در هر قدم که در کلانشهر کرج برمی داری ممکن است گدایی جلویت را بگیرد، سکه ای طلب کند یا دعا و فالی را به زور به تو بفروشد. خیلی از آنها کودکند، کودک معصوم نمی داند سکه چیست و پول را کجا خرج می کنند، اصلا همین سکه ها زندگی او را سیاه کرده است، اگر این سکه ها که سر جمع آن از هزاران هزار تومان بالا می زند نبود که کسی نمی رفت شهرستان و با پرداخت چند میلیون تومان او را از خانواده اش جدا کند .

اگر این سکه ها نبود دیگر کسی او را معتاد نمی کرد تا شب ها هر جا که هست خود را به سرگروه برساند و دخل را تحویل دهد، آن وقت به جای آدامس و شکلات، حضور در پای سیخ و سنجاق را هدیه بگیرد.

کودکی که خلاف سنگینش می توانست شکستن شیشه همسایه یا زدن زنگ واحد بالایی باشد، حالا عمر و زندگی خود را در دود و دم می سوزاند تا برخی مردم ساده دل با دیدن تن رنجور و چشمان کبود او باز هم نفهمند که از کمک های آنان حتی یک قرص نان هم نصیب این طفلان معصوم نمی شود و باز هم روز از نو و روزی از نو، انداختن سکه ها در ظرف مسی و زدن زنجیر به پای ده ها کودک دیگر ....

آرامش، امنیت، خانواده، احترام و... حباب هایی هستند که هر روز از طلوع آفتاب و با جمع شدن سکه ها در کاسه گدایی اش به ذهن او خطور می کنند اما با آمدن شب و شروع درد عضلات و خماری اعتیاد، همه چیز از یادش می رود و حباب ها در هم می شکند و باز فردا و همان حباب ها که همیشه خواهند ترکید!

به غیر از کودکان متکدی بی پناه در حال حاضر معابر اصلی و فرعی شهر کرج با حضور متکدیانی از قومیتها و حتی ملیتهای مختلف که احساسات شهروندان را به بازی می گیرند تا جیب خود را با پول باد آورده پر کنند، چهره زشتی به خود گرفته است و شهروندان خواهان مقابله جدی با این معضل اجتماعی هستند اما آنچه بیش از همه ناراحت کننده است بکارگیری کودکان معصوم برای گدایی است.

سرجمع در آمد گدایان روزانه حداقل 40 هزار تومان و سرجمع آن در ماه به یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد و البته حرفه ایهای این شغل به ماهی کمتر از سه میلیون تومان رضایت نمی دهند!

گدایان کرجی مانند همه متکدیان دیگر معمولا کهولت سن، بیماری، معلولیت، غریبی، قرض و هزینه عمل را بهانه اخاذی از شهروندان قرار می دهند با جمع آوری همین سکه های صد یا پنجاه تومانی روزانه حداقل چهل هزار تومان دخل دارند که سر جمع آن در ماه به یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد که البته این رقم برای تازه وارد ها چندان هم بد نیست، در غیر این صورت نیز حرفه ای های این شغل به کمتر از سه میلیون تومان در ماه رضایت نمی دهند.

خیلی از آنها اعتقادات پاک مردم را نشانه می روند و با به زبان آوردن نام ائمه و معصومین و بیشتر ادای تعزیه خوانان را درآوردن سعی در جلب کمک می کنند.

به هر حال قانون، تکدی گری را جرم دانسته و از مجریان قانون خواسته است به شدت با این پدیده زشت اجتماعی برخورد کنند.

وی شکی نیست که شهرداری، بهزیستی، فرمانداری، نیروی انتظامی وسازمان های مردم نهاد در جمع آوری متکدیان از سطح شهر مسئولیت دارند و باید با همکاری هم باید این معضل را ریشه کن کنند اما این اتفاق در کرج گویی رخ نمی دهد یا عملکردها نقص دارد

بودجه کافی برای ساماندهی متکدیان وجود ندارد

یک کارشناس امور اجتماعی بهزیستی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، عامل اصلی افزایش متکدیان در سطح شهر را توجه شهروندان به آنان دانست و اظهارداشت : مردم کرج در نظر داشته باشند که اکثر این گدایان از لحاظ مالی متمکن هستند و گدایی را به عنوان یک شغل پر درآمد انتخاب کرده اند .

زهرا توحیدی شهرداری کرج را مسئول اصلی جمع آوری متکدیان از سطح شهردانست و از رفتارهای سلیقه ای در جمع آوری متکدیان از سطح شهر انتقاد کرد .

این کارشناس با اشاره به اینکه کلانشهر میلیونی کرج حتی یک گرمخانه ندارد تا نیازمندان واقعی بدون سرپناه نمانند، اقدامات بهزیستی در ساماندهی متکدیان را تشریح کرد و ادامه داد: در صورتی که افراد معرفی شده از سوی شهرداری نیازمند تشخیص داده شوند و سلامت جسمی آنها در خطر نباشد، به تهران اعزام می شوند تا از سرپناه و یک وعده غذای گرم در روز بهره مند شوند.

توحیدی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه وزارت کارنیز در اشتغال آنان حمایت های لازم را خواهد داشت و اگر فرد در معرض آسیب های روحی – روانی یا معلولیت های جسمی باشد به معاونت توانبخشی معرفی می شود تا مورد حمایت قرار گیرد و .اگر متکدیان جنسیت زن داشته باشند که باید به امور بانوان معرفی شوند تا مطابق قانون با آنان رفتار شود .

توحیدی از شهروندان کرجی خواست تا حتی یک ریال به این افراد کمک نکنند و کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در مجرای صحیح آن به دست نیازمندان واقعی برسانند نه افراد سودجو و فرصت طلب.

کمبود اعتبارات دستگاهها دلیل بی سرپناهی متکدیان کرج

مدیرمرکز کنترل نظارت شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر متولی اصلی ساماندهی متکدیان از سطح شهر را فرمانداری کرج اعلام کرد و گفت: شهرداری تنها وظیفه جمع آوری و غربال کردن گدایان را برعهده دارد که این کار به درستی انجام می شود.

حسین عطایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر "با این فرض که شهرداری کار جمع آوری متکدیان را به درستی انجام می دهد، چرا به طور متوسط ده متکدی در مسیر چهار راه طالقانی تا میدان آزادگان که از معابر اصلی شهر کرج به شمار می رود، راه را بر مردم سد می کنند بدون آنکه با مشکل خاصی مواجه شوند؟" تصریح کرد : من که این گدایان را نمی بینم و حرف شما را قبول ندارم.

عطایی افزود: شهرداری کرج به صورت سه شیفت در بحث جمع آوری متکدیان از سطح شهر تلاش می کند و در این راه موفق هم عمل کرده است و اگر شما وضعیت فعلی را با چهار ماه قبل مقایسه کنید، کاهش حضور متکدیان در سطح شهرکاملا مشخص است و به گفتن نیاز ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا شهرداری کرج مثل شهرداری تهران نسبت به راه اندازی گرمخانه برای اسکان متکدیان اقدام نکرده است، پاسخ داد: افتتاح این گرمخانه به بودجه استانی نیاز دارد و اگر این اعتبار جذب شود، شهرداری آماده ساخت آن است.

مدیر مرکز کنترل نظارت شهرداری کرج در خصوص غربالگری متکدیان جمع آوری شده از سطح شهر نیز گفت : اگر فرد از معلولیت جسمی یا آسیب های روحی رنج برد به بهزیستی، اگر با تامین شغل به مسیر درست زندگی برگردد به اداره کار و امور اجتماعی، اگرنیازمند کمک های نقدی و غیرنقدی باشد به کمیته امداد و در صورت وجود اتباع بیگانه به نیروی انتظامی تحویل داده می شود تا به نحو مقتضی مورد حمایت قرار گیرد و البته تعدادی از آنها هم روانه مراجع قضایی می شوند تا قاضی صالح در خصوص آنان تصمیم گیری کند.

عطایی با بیان اینکه بسیاری از این افراد صرفا با انگیزه های سودجویانه به گدایی روی آورده اند از شهروندان خواست پولی دست این افراد ندهند.

کسب درآمد افراد بی‌نیاز از راه تکدی‌گری نگران‌کننده است

فرماندار شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، کسب درآمد افراد بی‌نیاز از راه تکدی‌گری را نگران‌کننده دانست و اظهار داشت: با حمایت و همکاری دستگاه‌ها می‌توانیم چهره شهر را از وجود متکدیان پاک کرده و این افراد را نیز ساماندهی کنیم.

محمد جواد کولیوند با بیان اینکه بسیاری از این افراد به هیچ وجه نیازمند نیستند و به دلیل تن پروری خود را متکدی جلوه می‌دهند و از احساسات و عواطف مردم استفاده کرده و از آنان اخاذی می‌کنند، افزود: تکدی‌گری چهره جامعه را زشت می‌کند و موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

کولیوند تاکید کرد: در جامعه اسلامی که برای کار و کسب درآمد از راه حلال ارزش بسیاری وجود دارد، عده‌ای نباید بدون زحمت و با تظاهر به نیازمندی و نقص عضو و ... اقدام به تکدی‌گری کنند.

فرماندار شهرستان کرج خاطر نشان کرد: شهروندانی که قصد کمک به این گونه افراد را دارند بهتر است که وجوه نقدی خود را به صندوق‌های صدقات موجود در سطح شهر انداخته تا عوامل این مهم این وجوه را به دست افراد نیازمند و نیازمندان واقعی برسانند.

به هر روی به نظر می رسد موضوع ساماندهی متکدیان و کودکان معصومی که به تکدی گری گماشته می شوند موضوعی است که باید دستگاههای دست اندر کار ساماندهی این افراد با تعامل بیشتر به حل آن بپردازند و سیمای کلانشهر کرج را از شمار زیاد متکدیان تغییر دهند.

راه اندازی گرم خانه برای افراد بی پناه نیز با شروع فصل سرما موضوعی است که نباید تنها کمبود اعتبارات را بهانه اجرایی نشدن آن دانست.