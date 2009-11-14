38 نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در خوزستان برپا می شود

فرزانه فیلی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این نمایشگاه ها در 38 مرکز کانون در شهرهای ایذه، لالی، مسجد سلیمان، آبادان، خرمشهر، شادگان، رامهرمز، هفتکل، باغملک، اهواز، سوسنگرد، بهبهان، دزفول، اندیمشک، شوشتر، شوش، گتوند، هندیجان، امیدیه، بندر امام و رامشیر برپا می شوند و جدیدترین تولیدات کانون را از 23 تا 28 آبان ماه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهند.

وی افزود: در این هفته برنامه های جشن کتاب و کتابخوانی، مسابقه کتابخوانی، معرفی کتاب، معرفی شخصیتها و نویسندگان، اجرای نمایش خلاق، دعوت از شخصیتها و نویسندگان، معرفی کتب، اجرای سرود و نمایش عروسکی برگزار می شود.

فیلی اضافه کرد: دراین مناسبت مسابقات گوناگون، اجرای بحث کتاب برای اعضای نوجوانی که به لحاظ سابقه و توانایی در نقد و بررسی به حد خوبی رسیده اند با حضور نویسندگان، برپایی کارگاه های ادبی، شعر، قصه و نقد و بررسی کتاب برای اعضا و دعوت از مدارس جهت بازدید از مرکزو آشنایی با فعالیت های کانون نیز انجام می شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان خوزستان 48 مرکز دارد که بیش از 30 عنوان فعالیت فرهنگی هنری، ادبی، دینی و مذهبی در آن اجرا می شود.