گلستانیها سرگردان در راهروهای شرکتهای بیمه

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با جمعی از نمایندگان بیمه در گرگان افزود: با وجود تذکر و هشدارهای فراوان که به شرکتهای بیمه داده شد، برخی از این شرکتها در پرداخت خسارت به مردم تعلل می کنند.

وی اظهار داشت: تعلل شرکتهای بیمه مردم را در شعب شورای حل اختلاف و شرکتهای بیمه سرگردان کرده است.

جعفری خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه موظفند به تعهداشتان عمل کنند در غیر اینصورت هیچ بهانه ای از این شرکتها پذیرفته نیست و اسامی شرکتها متخلف توسط رسانه های عمومی اعلام می شود.

دادستان مرکز گلستان نیز گفت: اگر تغییر در روند کار شرکتهای بیمه حاصل نشود از فعالیت نمایندگی شرکتهای بیمه متخلف در استان جلوگیری می شود.

عباس پوریانی افزود: براساس قانون جدید، شرکتهای بیمه باید 15 روز پس از تکمیل مدارک، تمام مبلغ خسارت یا دیه را به خسارت دییگان پرداخت کنند که متاسفانه برخی از شرکتهای بیمه در استان این قانون را به بهانه های مختلف اجرا نمی کنند.