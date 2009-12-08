سعید طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدیدی که در دست چاپ دارد گفت: مجموعه داستان جدیدم با نام "اگر ابرها بگذرند" که یکماه پیش مجوز گرفت در نشر مروارید زیرچاپ است.
وی ادامه داد: این کتاب شامل 36 داستان کوتاه است که پس از یکسال و نیم مجوز گرفته و به زودی منتشر میشود.
طباطبایی درباره فضای داستانهای این مجموعه توضیح داد: هر کدام از داستانها فضای تجریدی خاص خود را دارد و تلاش کرده ام در نگارش آنها نوآوری داشته و نگاه تازهای به جهان داشته باشم.
این نویسنده در پایان بیان کرد: هدف اصلی من در این مجموعه طرح انگارههای هستیشناختی در قالب داستانهای کوتاه بوده است.
