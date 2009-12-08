۱۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

طباطبایی در گفتگو با مهر:

"اگر ابرها بگذرند" به زودی منتشر می‌شود

مجموعه داستان "اگر ابرها بگذرند" به قلم سعید طباطبایی به زودی منتشر می‌شود.

سعید طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب جدیدی که در دست چاپ دارد گفت: مجموعه داستان جدیدم با نام "اگر ابرها بگذرند" که یکماه پیش مجوز گرفت در نشر مروارید زیرچاپ است.

وی ادامه داد: این کتاب شامل 36 داستان کوتاه است که پس از یکسال و نیم مجوز گرفته و به زودی منتشر می‌شود.

طباطبایی درباره فضای داستانهای این مجموعه توضیح داد: هر کدام از داستانها فضای تجریدی خاص خود را دارد و تلاش کرده ام در نگارش آنها نوآوری داشته و نگاه تازه‌ای به جهان داشته باشم.

این نویسنده در پایان بیان کرد: هدف اصلی من در این مجموعه طرح انگاره‌های هستی‌شناختی در قالب داستانهای کوتاه بوده است. 

