100 نام و نشان تجاری برتر ایران معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دومین جشنواره بین المللی برترین نام و نشانهای تجاری ایران، فرشاد به آبادی دبیرکل این جشنواره با بیان این مطلب افزود: در دوران گذشته نگاه و توجه بسیاری از سرمایه گذاران در حوزه صنعت، به خطوط تولید و راه اندازی کارخانه بود. آنها به این می اندیشیدند که با توجه به فاصله زیاد بین عرضه کم و تقاضای زیاد، تولید محصول بی نام و نشان می تواند منجر به موفقیت آنها شود. از این رو، نگرش تولید محور، اندیشه بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه را در برمی گرفت.

وی اظهار داشت: در عصر حاضر که عرضه از تقاضا پیشی گرفته است، مصرف کنندگان انتخاب گر شده و به چنان بینش و آگاهی دست یافته اند که هر محصولی را به سادگی نمی پذیرند. آنان امروزه می خواهند متمایز شوند. به همین دلیل به نام تجاری محصول مورد استفاده خود توجه و اهمیت خاصی می دهند.

به آبادی با بیان اینکه نام تجاری در ایران یکی از موضوعات نو و قابل توجه برای تمام فعالان عرصه صنعت و اقتصاد است و اقتصاد ایران نیز در حال چرخش به سمت برند محوری است، تصریح کرد: نام تجاری می تواند با قدرتی که بدست می آورد، خود را توسعه داده، بازارهای جدید را تسخیر و نخبگان را جذب کند. و نام های تجاری پرقدرت می توانند به افزایش تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخص های مهم در رشد اقتصادی کشور است، کمک شایانی کنند.

دبیرکل دومین جشنواره یکصد برند برتر ایران، با تاکید بر اینکه نام های تجاری پرقدرت بازیگران اصلی صادرات غیرنفتی هستند و باید موانع پیش روی آنها را کاهش داد، متذکر شد: در چنین فضایی که نام های تجاری در کشور نیاز به توجه و اهمیت روز افزون دارد، جشنواره بین المللی برترین نام و نشان های تجاری ایران به عنوان تنها جایزه و جشنواره تخصصی در زمینه برند، تلاش دارد تا 100 نام تجاری برتر کشور را انتخاب و معرفی کند.

وی با بیان اینکه موضوع مدیریت نام تجاری در آینده ای نه چندان دور جذاب تر خواهد شد، گفت: باید برای وارد شدن به این حوزه با بینش و استراتژی و هدف گام برداشت و از موازی کاری و کپی کاری پرهیز کرد.

مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی انتخاب برترین نام ونشان های تجاری(برند) در ایران با هدف تلاش برای ارزش گذاری برند در کشور به همت گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر و با حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 23 آذرماه امسال در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.