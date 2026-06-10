استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۷ اینفوگرافیک؛ ۸۷ پروژه کشاوزی موتور توسعه و اشتغال سیستان و بلوچستان زاهدان - افتتاح ۸۷ پروژه کشاورزی در سیستان و بلوچستان موجب رونق و توسعه اشتغال در این استان می شود. برچسبها اینفوگرافیک زاهدان کشاورزی اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان معرفی شد سرعت طوفان در زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت گذشت رعایت مقررات قانون کار؛ اولویت احداث نیروگاه ۱۰۰مگاواتی خورشیدی زاهدان اینفوگرافیک| وصول ۳۴۳ میلیارد از محل مقابله با فرار مالیاتی در کردستان رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان مراجعه ۱۲۰۰۰ دستگاه ناوگان عمومی به مراکز معاینه فنی سیستان و بلوچستان
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