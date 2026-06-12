به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار با تأکید بر نقش محوری فرهنگ عاشورا در حفظ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: اگر قیام امام حسین (ع) و حادثه عاشورا نبود، اسلام حقیقی باقی نمی‌ماند.

امام جمعه شهر بنجار اظهار داشت: قیام امام حسین (ع) چهره واقعی ظلم و فساد را آشکار کرد و موجب ماندگاری اسلام و مکتب تشیع شد.

عاشورا؛ عامل ماندگاری اسلام و الهام‌بخش تاریخ

وی با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی افزود: قیام ۱۵ خرداد، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورا هستند و شعار «هیهات منا الذله» همچنان الهام‌بخش ملت ایران در برابر استکبار است.

امام جمعه بنجار با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ملی، از جمله فرماندهان شهید، گفت: این شهدا با ایستادگی در خط مقدم دفاع از اسلام و انقلاب، امنیت کشور را تثبیت کردند.

ضرورت امر به معروف و نقش آن در سلامت جامعه

اربابی با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اجرای صحیح این واجب دینی، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و بی‌تفاوتی نسبت به منکرات آثار سوء گسترده‌ای در جامعه دارد.

وی تأکید کرد: کسانی که توان جلوگیری از منکر را دارند اما سکوت می‌کنند، در پیامدهای آن شریک خواهند بود.

امام جمعه بنجار در ادامه با اشاره به تحولات منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمنان سکوت نخواهد کرد و توان دفاعی کشور بازدارندگی مؤثری ایجاد کرده است.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های تاریخی در روابط با آمریکا افزود: این تجربه‌ها نشان می‌دهد اعتماد به وعده‌های آمریکا نتیجه‌ای جز افزایش فشارها ندارد و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تنها راه پیشرفت و عزت کشور است.