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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

عاشورا؛ الهام‌بخش مقاومت ملت ایران

عاشورا؛ الهام‌بخش مقاومت ملت ایران

بنجار - امام جمعه بنجار گفت: فرهنگ عاشورا عامل حفظ اسلام حقیقی بوده و امروز نیز الهام‌بخش ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار با تأکید بر نقش محوری فرهنگ عاشورا در حفظ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: اگر قیام امام حسین (ع) و حادثه عاشورا نبود، اسلام حقیقی باقی نمی‌ماند.

امام جمعه شهر بنجار اظهار داشت: قیام امام حسین (ع) چهره واقعی ظلم و فساد را آشکار کرد و موجب ماندگاری اسلام و مکتب تشیع شد.

عاشورا؛ عامل ماندگاری اسلام و الهام‌بخش تاریخ

وی با اشاره به تأثیر فرهنگ عاشورا در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی افزود: قیام ۱۵ خرداد، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ عاشورا هستند و شعار «هیهات منا الذله» همچنان الهام‌بخش ملت ایران در برابر استکبار است.

امام جمعه بنجار با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ملی، از جمله فرماندهان شهید، گفت: این شهدا با ایستادگی در خط مقدم دفاع از اسلام و انقلاب، امنیت کشور را تثبیت کردند.

ضرورت امر به معروف و نقش آن در سلامت جامعه

اربابی با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اجرای صحیح این واجب دینی، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و بی‌تفاوتی نسبت به منکرات آثار سوء گسترده‌ای در جامعه دارد.

وی تأکید کرد: کسانی که توان جلوگیری از منکر را دارند اما سکوت می‌کنند، در پیامدهای آن شریک خواهند بود.

امام جمعه بنجار در ادامه با اشاره به تحولات منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمنان سکوت نخواهد کرد و توان دفاعی کشور بازدارندگی مؤثری ایجاد کرده است.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های تاریخی در روابط با آمریکا افزود: این تجربه‌ها نشان می‌دهد اعتماد به وعده‌های آمریکا نتیجه‌ای جز افزایش فشارها ندارد و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تنها راه پیشرفت و عزت کشور است.

کد مطلب 6857944

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