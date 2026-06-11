رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از پایان تمرکزگرایی در صدور مجوز جایگاههای سوخت و ثبت رکوردی بیسابقه در این حوزه خبر داد.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اصلاح فرآیندهای گذشته اظهار داشت: در گذشته، سیستان و بلوچستان تنها استانی بود که صدور مجوز جایگاههای سوخت در آن با فرآیندی متمرکز، طولانی و پیچیده در سطح وزارت نفت انجام میشد که این موضوع موجب نارضایتی و کاهش انگیزه سرمایهگذاران شده بود.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و ابلاغ دستورالعمل جدید از بهمنماه ۱۴۰۴، فرآیند صدور مجوز به سطح استان واگذار شد و متقاضیان اکنون میتوانند از طریق «سامانه ملی مجوزها» درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: نتیجه این اقدام، ثبت رکورد بیسابقه صدور مجوز برای احداث ۹۰ جایگاه سوخت در استان است که بخش قابل توجهی از آنها وارد مراحل اجرایی شدهاند.
بیجار تصریح کرد: در این راستا، ۳۲ درخواست معطلمانده طی چهار سال گذشته تعیین تکلیف و مجوز آنها صادر شد. همچنین در چهار ماه اخیر، ۵۸ درخواست جدید در دستور بررسی قرار گرفته که از این تعداد، ۲۰ مورد مربوط به منطقه زاهدان و ۳۸ مورد مربوط به منطقه چابهار بوده و در مراحل نهایی صدور و احداث قرار دارند.
وی این اقدام را گامی مهم در جهت رفع تبعیض، تحقق عدالت در توزیع فرصتها و بهبود فضای سرمایهگذاری در استان دانست و گفت: با حذف بروکراسیهای زائد، مسیر برای حضور فعال سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال در حوزه سوخت هموار شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات حوزه سوخت استان در دیدار با مسئولان ملی از جمله وزیر نفت و وزیر دادگستری و همچنین مکاتبه با معاون اول رئیسجمهور انجام شد که در نهایت به تسریع در رفع موانع این بخش انجامید.
بیجار تأکید کرد: این دستاورد نشان میدهد با اراده و پیگیری مستمر، میتوان موانع چندساله توسعه را برطرف و زمینه رشد و پیشرفت استان را فراهم کرد.
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