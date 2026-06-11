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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان

رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان

زاهدان- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با حذف فرآیندهای پیچیده، صدور مجوز جایگاه‌های سوخت در سیستان و بلوچستان به سطح استان واگذار شد؛ اقدامی که به ثبت رکورد بی‌سابقه ۹۰ مجوز انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از پایان تمرکزگرایی در صدور مجوز جایگاه‌های سوخت و ثبت رکوردی بی‌سابقه در این حوزه خبر داد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اصلاح فرآیندهای گذشته اظهار داشت: در گذشته، سیستان و بلوچستان تنها استانی بود که صدور مجوز جایگاه‌های سوخت در آن با فرآیندی متمرکز، طولانی و پیچیده در سطح وزارت نفت انجام می‌شد که این موضوع موجب نارضایتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و ابلاغ دستورالعمل جدید از بهمن‌ماه ۱۴۰۴، فرآیند صدور مجوز به سطح استان واگذار شد و متقاضیان اکنون می‌توانند از طریق «سامانه ملی مجوزها» درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: نتیجه این اقدام، ثبت رکورد بی‌سابقه صدور مجوز برای احداث ۹۰ جایگاه سوخت در استان است که بخش قابل توجهی از آن‌ها وارد مراحل اجرایی شده‌اند.

بیجار تصریح کرد: در این راستا، ۳۲ درخواست معطل‌مانده طی چهار سال گذشته تعیین تکلیف و مجوز آن‌ها صادر شد. همچنین در چهار ماه اخیر، ۵۸ درخواست جدید در دستور بررسی قرار گرفته که از این تعداد، ۲۰ مورد مربوط به منطقه زاهدان و ۳۸ مورد مربوط به منطقه چابهار بوده و در مراحل نهایی صدور و احداث قرار دارند.

وی این اقدام را گامی مهم در جهت رفع تبعیض، تحقق عدالت در توزیع فرصت‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در استان دانست و گفت: با حذف بروکراسی‌های زائد، مسیر برای حضور فعال سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در حوزه سوخت هموار شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات حوزه سوخت استان در دیدار با مسئولان ملی از جمله وزیر نفت و وزیر دادگستری و همچنین مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد که در نهایت به تسریع در رفع موانع این بخش انجامید.

بیجار تأکید کرد: این دستاورد نشان می‌دهد با اراده و پیگیری مستمر، می‌توان موانع چندساله توسعه را برطرف و زمینه رشد و پیشرفت استان را فراهم کرد.

کد مطلب 6857361

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