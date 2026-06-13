مهری بامری، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هم‌زمان با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس، فعالیت‌های تابستانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای نهفته این گروه سنی در سراسر کشور آغاز شده است.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دلگان، از برنامه‌های متنوعی در کانون پرورش فکری خبر داد و بیان کرد: قرار است اوقات فراغت بچه‌ها را با آموزش، خلاقیت و کتاب‌خوانی پیوند بزنیم.

وی ادامه داد: بیش از هزار مرکز کانون پرورش فکری در کشور وجود دارد و بچه‌ها همواره با شوق و علاقه فراوان در این مراکز حاضر می‌شوند؛ در طول سال تحصیلی، از مهر تا اردیبهشت، اوج رفت‌وآمد و شلوغی مجموعه را شاهد هستیم؛ با این حال، تابستان نیز حال‌وهوای ویژه خودش را دارد.

مسئول کانون پرورش فکری دلگان، یکی از محورهای اصلی فعالیت در مرکز را کاردستی با وسایل دور ریختنی عنوان کرد و توضیح داد: در کانون پرورش فکری به کودکان می آموزیم که با خلاقیت به سراغ ساخت کاردستی بروند و از اشیای به ظاهر بی‌استفاده، آثاری زیبا خلق کنند؛ کار با دست، نوعی ورزش مهارتی است که توانمندی‌های بچه‌ها را بالا می‌برد؛ در این شرایط، مثلاً درباره پرچم ایران هم بچه‌ها کارهای قشنگ و پراحساسی انجام داده‌اند.

وی تأکید کرد: تعطیلی مدارس نباید به فاصله گرفتن کودکان از کتاب و دانش منجر شود؛ با شروع تابستان خوب است که پدرها و مادرها، کودکانشان را همچنان با علم، دانش و کتاب مأنوس نگه دارند؛ نباید اوقات فراغت، آن‌ها را با خواندن و یاد گرفتن بیگانه کند؛ در کانون کارهای زیادی انجام داده می‌شود که هم برای آینده بچه‌ها و هم برای مدرسه و زندگی‌شان مفید است.

بامری تصریح کرد: یکی از این فعالیت‌ها قصه‌گویی است که خیلی بچه‌ها را جذب می‌کند؛ کتاب‌خوانی، روخوانی کتاب، کاردستی و سفال‌گری هم از برنامه‌های همیشگی کانون است؛ عروسک‌سازی نیز یکی دیگر از فعالیت‌های جذاب است که هدفمان از آن، آشنا کردن بچه‌ها با فرهنگ و صنایع‌دستی شهر و دیار خودشان است.

مسئول کانون پرورش فکری دلگان شعار تابستان امسال را این‌گونه اعلام کرد: برای ایران می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های کانون برای دخترها در روزهای مشخصی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳:۳۰ برقرار است و روزهای دیگر هم مختص پسرها در نظر گرفته شده است.