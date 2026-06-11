طوفانی با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت رسید که گردوخاک ناشی از آن موجب کاهش دید افقی تا دو هزار و ۵۰۰ متر شد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک تا حدود سه هزار متر کاهش یافت.

وی ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی نشان می‌دهد تا صبح شنبه هفته آینده وزش باد شدید همراه با گردوخاک در شمال استان تداوم خواهد داشت و در برخی نقاط مستعد، وقوع طوفان گردوخاک دور از انتظار نیست؛همچنین طی این مدت احتمال افزایش غلظت غبار در زاهدان و برخی مناطق مرکزی استان وجود دارد.

حیدری اظهار داشت: در سایر مناطق سیستان و بلوچستان نیز وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر این، روزهای جمعه و شنبه در ساعات بعدازظهر، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات جنوبی استان مهیا خواهد بود و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده، رعدوبرق، تندبادهای لحظه‌ای و بارش‌های نقطه‌ای وجود دارد.