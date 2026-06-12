محمد صبوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مدرسه آموزش هنر «ماه» در ۱۴ رشته تخصصی از جمله سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، ادبیات و گویندگی فعالیت می‌کند، افزود: تفاوت اصلی مدرسه «ماه» در رویکرد آموزشی آن است؛ به‌گونه‌ای که آموزش‌ها صرفاً نظری نبوده و هنرجویان از همان جلسات ابتدایی وارد فرآیند تولید، اجرا و دریافت بازخورد می‌شوند.

مدیر مدرسه آموزش هنر «ماه» با اشاره به ظرفیت بالای جوانان زاهدانی اظهار داشت: بسیاری از استعدادهای هنری در این شهر، فاقد ابزار و بستر مناسب برای بروز هستند و تلاش ما بر این است تا با آموزش‌های کاربردی، این خلأ را جبران کنیم.

صبوحی درباره ساختار آموزشی این مدرسه گفت: هر دوره شامل یک ترم سه‌ماهه با ۲۰ تا ۲۴ جلسه آموزشی است که به‌صورت دو جلسه در هفته برگزار می‌شود و هنرجویان امکان انتخاب همزمان چند رشته مرتبط را دارند.

وی ادامه داد: ثبت‌نام رسمی این دوره‌ها از روز شنبه ۲۳ خردادماه آغاز شده و متقاضیان می‌توانند پس از ثبت‌نام اولیه به‌صورت مجازی، با مراجعه حضوری به حوزه هنری، مراحل نهایی را تکمیل کنند.

مدیر مدرسه آموزش هنر «ماه» تأکید کرد: هدف این مجموعه، تربیت هنرمندانی توانمند و آماده ورود به فضای حرفه‌ای است و پس از پایان دوره نیز، مسیر رشد هنرجویان از طریق ارتباط با دفاتر فرهنگی و هنری و حضور در پروژه‌های عملی ادامه خواهد داشت.