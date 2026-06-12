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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

آغاز ثبت‌نام مدرسه آموزش هنر «ماه» در زاهدان با رویکرد تجربه‌محور

آغاز ثبت‌نام مدرسه آموزش هنر «ماه» در زاهدان با رویکرد تجربه‌محور

زاهدان- مدیر مدرسه آموزش هنر «ماه» از آغاز ثبت‌نام این مجموعه آموزشی در زاهدان خبر داد و گفت: این مدرسه با هدف ایجاد یک فضای آموزشی جدی و مهارت‌محور در حوزه هنر راه‌اندازی شده است.

محمد صبوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مدرسه آموزش هنر «ماه» در ۱۴ رشته تخصصی از جمله سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، ادبیات و گویندگی فعالیت می‌کند، افزود: تفاوت اصلی مدرسه «ماه» در رویکرد آموزشی آن است؛ به‌گونه‌ای که آموزش‌ها صرفاً نظری نبوده و هنرجویان از همان جلسات ابتدایی وارد فرآیند تولید، اجرا و دریافت بازخورد می‌شوند.

مدیر مدرسه آموزش هنر «ماه» با اشاره به ظرفیت بالای جوانان زاهدانی اظهار داشت: بسیاری از استعدادهای هنری در این شهر، فاقد ابزار و بستر مناسب برای بروز هستند و تلاش ما بر این است تا با آموزش‌های کاربردی، این خلأ را جبران کنیم.

صبوحی درباره ساختار آموزشی این مدرسه گفت: هر دوره شامل یک ترم سه‌ماهه با ۲۰ تا ۲۴ جلسه آموزشی است که به‌صورت دو جلسه در هفته برگزار می‌شود و هنرجویان امکان انتخاب همزمان چند رشته مرتبط را دارند.

آغاز ثبت‌نام مدرسه آموزش هنر «ماه» در زاهدان با رویکرد تجربه‌محور

وی ادامه داد: ثبت‌نام رسمی این دوره‌ها از روز شنبه ۲۳ خردادماه آغاز شده و متقاضیان می‌توانند پس از ثبت‌نام اولیه به‌صورت مجازی، با مراجعه حضوری به حوزه هنری، مراحل نهایی را تکمیل کنند.

مدیر مدرسه آموزش هنر «ماه» تأکید کرد: هدف این مجموعه، تربیت هنرمندانی توانمند و آماده ورود به فضای حرفه‌ای است و پس از پایان دوره نیز، مسیر رشد هنرجویان از طریق ارتباط با دفاتر فرهنگی و هنری و حضور در پروژه‌های عملی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6857719

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