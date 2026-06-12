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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

عاشورا؛ مکتب ماندگار عدالت‌خواهی و انسان‌سازی در تاریخ بشر

عاشورا؛ مکتب ماندگار عدالت‌خواهی و انسان‌سازی در تاریخ بشر

زابل- خطیب جمعه زابل با تأکید بر پیام‌های ماندگار عاشورا، این نهضت را سرچشمه عدالت‌خواهی و عامل تحول در انسان‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، با اشاره به جایگاه نهضت عاشورا در تاریخ اسلام اظهار داشت: عاشورا ماندگارترین قیام تاریخ بشر است که پیام اصلی آن عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم بوده و پیامد آن، تحول و سازندگی در انسان‌هاست.

امام جمعه زابل با تسلیت فرارسیدن ماه محرم افزود: در طول تاریخ، انقلاب‌ها و حرکت‌های بسیاری شکل گرفته، اما هیچ‌کدام به اندازه قیام امام حسین(ع) ماندگار و اثرگذار نبوده‌اند. عاشورا نه‌تنها یک حادثه تاریخی، بلکه یک جریان زنده و مستمر در طول تاریخ است.

تحول انسان‌ها؛ مهم‌ترین دستاورد عاشورا

خطیب جمعه زابل با بیان اینکه مهم‌ترین پیامد عاشورا، تربیت انسان‌های الهی است، تصریح کرد: این نهضت توانست انسان‌هایی را از مسیرهای مختلف فکری و اعتقادی به قله‌های ایمان و ایثار برساند و تحولی عمیق در اندیشه و باور انسان‌ها ایجاد کند؛ تحولی که همچنان ادامه دارد.

وی افزود: جاذبه عاشورا هر سال پررنگ‌تر می‌شود و جلوه آن را می‌توان در برگزاری باشکوه مراسم محرم و اربعین مشاهده کرد؛ حرارتی که در دل مؤمنان ایجاد شده، هرگز خاموش نخواهد شد.

پوراندخت با تأکید بر تأثیر عاشورا در شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این انقلاب نیز از برکات مکتب امام حسین(ع) است و ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

اخلاص؛ راز ماندگاری نهضت عاشورا

وی در ادامه، اخلاص را مهم‌ترین عامل ماندگاری قیام امام حسین(ع) دانست و گفت: اعمالی که برای خدا انجام شوند، ماندگار خواهند شد و راز تأثیرگذاری عاشورا نیز در همین اخلاص نهفته است.

خطیب جمعه زابل با اشاره به برخی نمونه‌های تاریخی افزود: در مقابل، افرادی که از مسیر اخلاص فاصله گرفتند، با وجود برخورداری از علم و جایگاه، دچار سقوط شدند و به عبرت تاریخ تبدیل گشتند.

وی در پایان تأکید کرد: محبت اولیای الهی، به‌ویژه امام حسین(ع)، ریشه در اراده الهی دارد و همین امر موجب شده است که نام و یاد آن حضرت همواره در دل‌ها زنده و الهام‌بخش باقی بماند.

کد مطلب 6857916

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