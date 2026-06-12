به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل، با اشاره به جایگاه نهضت عاشورا در تاریخ اسلام اظهار داشت: عاشورا ماندگارترین قیام تاریخ بشر است که پیام اصلی آن عدالتخواهی و مبارزه با ظلم بوده و پیامد آن، تحول و سازندگی در انسانهاست.
امام جمعه زابل با تسلیت فرارسیدن ماه محرم افزود: در طول تاریخ، انقلابها و حرکتهای بسیاری شکل گرفته، اما هیچکدام به اندازه قیام امام حسین(ع) ماندگار و اثرگذار نبودهاند. عاشورا نهتنها یک حادثه تاریخی، بلکه یک جریان زنده و مستمر در طول تاریخ است.
تحول انسانها؛ مهمترین دستاورد عاشورا
خطیب جمعه زابل با بیان اینکه مهمترین پیامد عاشورا، تربیت انسانهای الهی است، تصریح کرد: این نهضت توانست انسانهایی را از مسیرهای مختلف فکری و اعتقادی به قلههای ایمان و ایثار برساند و تحولی عمیق در اندیشه و باور انسانها ایجاد کند؛ تحولی که همچنان ادامه دارد.
وی افزود: جاذبه عاشورا هر سال پررنگتر میشود و جلوه آن را میتوان در برگزاری باشکوه مراسم محرم و اربعین مشاهده کرد؛ حرارتی که در دل مؤمنان ایجاد شده، هرگز خاموش نخواهد شد.
پوراندخت با تأکید بر تأثیر عاشورا در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این انقلاب نیز از برکات مکتب امام حسین(ع) است و ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد.
اخلاص؛ راز ماندگاری نهضت عاشورا
وی در ادامه، اخلاص را مهمترین عامل ماندگاری قیام امام حسین(ع) دانست و گفت: اعمالی که برای خدا انجام شوند، ماندگار خواهند شد و راز تأثیرگذاری عاشورا نیز در همین اخلاص نهفته است.
خطیب جمعه زابل با اشاره به برخی نمونههای تاریخی افزود: در مقابل، افرادی که از مسیر اخلاص فاصله گرفتند، با وجود برخورداری از علم و جایگاه، دچار سقوط شدند و به عبرت تاریخ تبدیل گشتند.
وی در پایان تأکید کرد: محبت اولیای الهی، بهویژه امام حسین(ع)، ریشه در اراده الهی دارد و همین امر موجب شده است که نام و یاد آن حضرت همواره در دلها زنده و الهامبخش باقی بماند.
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