استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۷ اینفوگرافیک؛ طرح حمایت از مرزنشینان سیستان و بلوچستان زاهدان- در این اینفوگرافیک به اقدامات انجام شده و جزئیات طرح حمایتی رای مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان پرداخته میشود. برچسبها مرزنشینان سیستان و بلوچستان حمایت مالی اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ جهاد کشاورزی در سیستان و بلوچستان دستگیری ۱۰۴ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در خاش اینفوگرافیک؛ نمایی از وضعیت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان دلدادگی مردم زاهدان همچنان ادامه دارد تروریسم؛ تهدیدی برای آرامش مردم سیستان و بلوچستان بیش از ۴۰ درصد پروژههای مدرسه سازی سیستان و بلوچستان تحویل شده است تأسیس نمایندگی آموزش و پرورش در بخش تلنگ شهرستان قصرقند اینفوگرافیک؛ ظرفیت ملی تجارت در مرزهای سیستان و بلوچستان پایش ۴۵۶ واحد طیور در سیستان وبلوچستان؛ مصرف بیش از ۱۸میلیون دوز واکسن اینفوگرافیک؛ جهاد آبرسانی در سیستان و بلوچستان هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با پشتیبان جعلی و درخواست کمک مالی راه روستایی رامشار- حسنآباد شهرستان هامون احداث شد
نظر شما