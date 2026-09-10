به گزارش خبرگزاری مهر میثم‌ لک‌زایی گفت: از مجموع یک‌هزار و ۳۷۳ پروژه نهضت مدرسه‌سازی استان در قالب ۶ هزار و ۵۳۳ کلاس درس، بیش از ۴۰ درصد پروژه‌ها تاکنون تکمیل و تحویل شده و روند اجرای طرح‌ها با شتاب ادامه دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن به‌ویژه در مناطق دارای نیاز آموزشی از اولویت‌های مهم ما در مجموعه نوسازی مدارس استان است و اجرای این پروژه گامی مؤثر در مسیر ارتقای سرانه فضای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌رود.

وی افزود: مجتمع آموزشی ۱۴ کلاسه قدس زاهدان با زیربنای یک‌هزار و ۴۱۸ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان احداث خواهد شد تا با ایجاد ظرفیت جدید آموزشی، زمینه دسترسی دانش‌آموزان منطقه به فضای آموزشی مناسب، استاندارد و در شأن آنان فراهم شود.

لک‌زایی با اشاره به شتاب گرفتن روند مدرسه‌سازی در سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای توسعه و استانداردسازی فضاهای آموزشی در نقاط مختلف استان انجام شده است و این روند با هدف کاهش کمبود فضاهای آموزشی، بهبود کیفیت محیط‌های یادگیری و پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد دانش‌آموزی با جدیت ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مدرسه‌سازی صرفاً احداث یک ساختمان نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جدید و زیرساختی ماندگار برای توسعه استان است و اداره‌کل نوسازی مدارس با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات دولتی، مشارکت خیرین و همراهی دستگاه‌های اجرایی مسیر توسعه فضاهای آموزشی را با جدیت دنبال می‌کند.