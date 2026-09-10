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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با پشتیبان جعلی و درخواست کمک مالی

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با پشتیبان جعلی و درخواست کمک مالی

زاهدان -رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان نسبت به شگردهای جدید کلاهبرداران در فضای مجازی، از جمله سوءاستفاده از عنوان پشتیبانی جعلی و ارسال پیام درخواست کمک مالی از حساب‌های هک‌شده، هشدار داد.

سرهنگ حسن کیخا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افراد سودجو ممکن است با معرفی خود به‌عنوان پشتیبان، دوست یا نماینده یک سازمان معتبر، از کاربران درخواست کد تأیید حساب کاربری کنند.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان تأکید کرد: هیچ پشتیبان واقعی برای حفظ امنیت حساب کاربری، کد تأیید را از کاربر درخواست نمی‌کند و کاربران نباید این کد را در اختیار دیگران قرار دهند.

وی همچنین درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از حساب دوستان و آشنایان در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت: هکرها پس از دسترسی به حساب کاربری افراد در پیام‌رسان‌هایی مانند روبیکا، از طرف صاحب حساب برای مخاطبان وی پیام ارسال کرده و با بهانه‌هایی مانند هزینه درمان، تصادف، نیاز فوری به پول یا پرداخت اضطراری، درخواست واریز وجه می‌کنند.

کیخا خاطرنشان کرد: کاربران در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، پیش از هرگونه واریز وجه، با فرد مورد نظر تماس گرفته و صحت درخواست را بررسی کنند؛ چراکه یک تماس کوتاه می‌تواند از وقوع یک کلاهبرداری بزرگ جلوگیری کند.

کد مطلب 6943045

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