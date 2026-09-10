تروریسم؛ تهدیدی برای آرامش مردم سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سال‌های گذشته، سیستان و بلوچستان بارها شاهد حوادث تلخی بوده که امنیت و آرامش مردم این استان را هدف قرار داده است؛ حوادثی که در میان قربانیان آن، نام نیروهایی از اقوام و مذاهب مختلف به چشم می‌خورد و نشان می‌دهد تروریسم برای اهداف خود هیچ مرز قومی و مذهبی نمی‌شناسد.

اقدامات تروریستی، زمانی که جان مردم بی‌گناه و مدافعان امنیت را نشانه می‌روند، در حقیقت امنیت عمومی و انسجام اجتماعی را هدف گرفته‌اند.

در سیستان و بلوچستان نیز تجربه سال‌های گذشته و حوادث تروریستی اخیر گواه آن است که شیعه و سنی، در کنار یکدیگر، قربانی خشونت و افراط‌گرایی شده‌اند و خون آنان در بسیاری از حوادث، بدون توجه به مذهب و قومیت، در کنار هم بر زمین ریخته شده است.

تازه‌ترین حوادث تروریستی در جنوب و شمال استان، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است که دشمنان امنیت مردم، تفاوتی میان شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی و نیروهای نظامی و شهروندان عادی قائل نیستند؛ هدف اصلی آنان ایجاد ناامنی، گسترش هراس و آسیب زدن به وحدت و همبستگی مردم است.

شهدای حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان، تصویری روشن از ماهیت این اقدامات ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد مردم این دیار، فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی، در برابر خشونت و ناامنی سرنوشتی مشترک دارند و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مقابله با اهداف تروریستی است.

تروریسم در سیستان و بلوچستان شیعه و سنی نمی‌شناسد

عبدالنبی کرد، سر طائفه کرد تمین در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت شدید حوادث تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان، گفت: یکی از واقعیت‌های روشن در سال‌های گذشته و حوادث تروریستی اخیر سطح استان این است که تروریست‌ها در اقدامات جنایتکارانه خود هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی قائل نبوده و هدف آنان ضربه‌زدن به امنیت، آرامش و وحدت مردم این استان است.

وی اظهار کرد: در بسیاری از حوادث تروریستی که در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان رخ داده است، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و همچنین مردم عادی، فارغ از مذهب و قومیت، در کنار یکدیگر هدف حملات تروریستی قرار گرفته‌اند و به شهادت رسیده‌اند.

کرد ادامه داد: شهادت همزمان فرزندان شیعه و اهل سنت در راه دفاع از امنیت مردم، نشان می‌دهد که دشمنان وحدت و امنیت کشور، هیچ اعتقادی به مرزبندی‌های مذهبی ندارند و هر فرد یا گروهی را که در مسیر حفظ آرامش، امنیت و انسجام جامعه حرکت کند، هدف قرار می‌دهند؛ قربانیان این حملات و اقدامات تروریستی به یک مذهب یا قوم خاص محدود نبوده‌اند.

امنیت و آرامش متعلق به همه مردم است

وی با بیان اینکه خون شهدای شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان در هم آمیخته است، بیان کرد: خون این شهدا یک پیام مشترک برای مردم دارند و آن اینکه امنیت و آرامش این سرزمین متعلق به همه مردم است و دفاع از آن نیز مرز مذهبی و قومی نمی‌شناسد.

سرطائفه کرد تمین تصریح کرد: دشمنان تلاش دارند با ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب، سرمایه اجتماعی و وحدت مردم سیستان و بلوچستان را هدف قرار دهند، اما مردم این استان در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه هوشیار هستند و اجازه نخواهند داد اقدامات تروریستی موجب ایجاد شکاف میان شیعه و سنی شود.

وی تأکید کرد: علمای شیعه و اهل سنت، بزرگان اقوام و مسئولان باید با تبیین ابعاد واقعی حوادث تروریستی، اجازه ندهند دشمن از این اتفاقات برای ایجاد اختلاف و ناامنی استفاده کند و ضروری است وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی بیش از گذشته تقویت شود.

کرد در پایان خاطرنشان کرد: امروز خون شهدای شیعه و سنی در کنار یکدیگر، سندی روشن بر همبستگی مردم سیستان و بلوچستان است و بهترین پاسخ به جریان‌های تروریستی، حفظ وحدت، تقویت امنیت و ایستادگی مشترک مردم در برابر خشونت و افراط‌گرایی خواهد بود.

دشمن با ناکامی در جنگ نظامی به ایجاد اختلاف بین مذاهب روی آورده است

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، امام جمعه زهک، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و اختلاف در کشور، اظهار کرد: دشمن در جنگ نظامی تلاش بسیار زیادی کرد تا ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی ایران وارد کند، اما خود نیز به این نتیجه رسید که از مسیر نظامی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و پیروز میدان باشد.

وی افزود: به همین دلیل، دشمن امروز تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و شکاف در میان مردم و مذاهب، زمینه شکل‌گیری اعتراضات و اغتشاشات را فراهم کند تا از این طریق ناامنی را در داخل کشور گسترش دهد؛ چراکه زمانی که یک کشور ناامن شود، دشمن می‌تواند از شرایط ایجاد شده سوءاستفاده کرده و به اهداف خود دست پیدا کند.

حجت‌الاسلام راشکی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام میان مردم، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که هم امام شهید ما و هم رهبر انقلاب(حفظ الله) همواره بر آن تأکید داشته‌اند، حفظ وحدت، اتحاد و انسجام ملی است؛ وحدتی که یکی از دستاوردهای مهم جنگ رمضان به شمار می‌رود و میان اقشار مختلف مردم شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: در کشور ما افراد با دیدگاه‌ها، فرهنگ‌ها، مذاهب و اقوام مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، اما با وجود این تنوع، همه در چارچوب یک ملت و یک کشور قرار دارند و نسبت به سرنوشت جمهوری اسلامی ایران احساس مسئولیت می‌کنند.

مردم ایران با حفظ وحدت، همچنان در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان ایستاده اند

امام جمعه زهک با اشاره به اقدامات گروهک‌های تروریستی برای ایجاد ناامنی در کشور، گفت: متأسفانه مدتی است شاهد آن هستیم که عده‌ای تحت عنوان گروهک‌های تروریستی تلاش می‌کنند با انجام اقدامات تروریستی و ترورهای کور، امنیت کشور را هدف قرار دهند و با ایجاد ناامنی و اختلاف، مردم را در برابر یکدیگر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: گروهک‌های تروریستی و سرکرده‌های آنها باید بدانند که مردم ایران کشور خود را دوست دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان و عوامل آنها اتحاد و انسجام موجود در جامعه را از بین ببرند.

حجت‌الاسلام راشکی با تأکید بر حضور و همراهی مردم در صحنه‌های مختلف، بیان کرد: مردم ایران تا زمانی که رهبر انقلاب(حفظ الله) فرمان حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها را بدهند، با حضور پررنگ، گسترده و پرشور خود از کشور و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و به زودی شاهد نابودی کامل دشمنان ملت ایران، به‌ویژه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خواهیم بود و مردم ایران نیز با حفظ وحدت و انسجام، همچنان در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان ایستادگی کنند.

مدافعان امنیت سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند

چنگیز نارویی، سرطائفه نارویی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با محکومیت اقدامات تروریستی و شهادت نیروهای خدمتگزار و فرزندان این سرزمین اظهار کرد: تروریست‌هایی که دست به شهادت رساندن فرزندان این خاک و بوم می‌زنند، جز ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش مردم، انگیزه دیگری ندارند و اقدامات آنان به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

وی افزود: افرادی که برای ایجاد امنیت مردم تلاش می‌کنند و جان خود را در راه امنیت، وطن و میهن در کف دست می‌گذارند، سرمایه‌های ارزشمند این کشور هستند و شهادت آنان ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه و مردم به شمار می‌رود؛ واقعا جای تأسف دارد که افرادی ناجوانمردانه عزیزانی را که برای خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند، هدف اقدامات تروریستی قرار دهند.

نارویی با تأکید بر اینکه اقدامات تروریستی موجب محکومیت بیشتر این جریان‌ها از سوی مردم می‌شود، ادامه داد: این حرکت‌ها ناپسند است و ما به‌شدت آن را محکوم می‌کنیم؛ امروز بیش از هر زمان دیگری باید دست به دست هم بدهیم و برای آبادانی کشور و سربلندی وطن خود تلاش کنیم.

وی بیان کرد: برادران شیعه و سنی در خط مقدم امنیت جان خود را برای وطن و میهن در کف دست می‌گذارند و برای حفظ امنیت مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند؛ بنابراین شهادت این عزیزان نه‌تنها موجب تضعیف مردم نمی‌شود، بلکه اتحاد، همدلی و همبستگی جامعه را بیش از گذشته تقویت و مردم را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.

سر طائفه نارویی با اشاره به شهادت سه نفر از پاسداران در روزهای اخیر گفت: شهادت این عزیزان موجب خواهد شد مردم بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار بگیرند و وابستگی و همدلی میان آنان افزایش پیدا کند؛ تروریست‌ها در محاسبات خود دچار اشتباه محض هستند، چرا که هرچه مردم در این مسیر شهید بدهند، بیشتر به یکدیگر نزدیک و متحد می‌شوند.

وی تصریح کرد: هرگز چنین افراد و اقداماتی را نخواهیم پذیرفت و معتقد هستیم راه مقابله با ناامنی و اقدامات تروریستی، افزایش همدلی، اتحاد و همراهی مردم برای حفظ امنیت و آبادانی کشور است.