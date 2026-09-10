تأسیس نمایندگی آموزش و پرورش در بخش تلنگ شهرستان قصرقند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صفرزائی گفت: با پیگیری‌های مستمر مجموعه آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش و مجمع نمایندگان سیستان، مجوز ایجاد یک نمایندگی جدید در جنوب استان اخذ شد؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای مدیریت آموزشی، تسهیل خدمات‌رسانی به فرهنگیان و دانش‌آموزان و بهبود روند برنامه‌ریزی‌های آموزشی در منطقه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، با اشاره به صدور مجوز تأسیس نمایندگی آموزش و پرورش در بخش تلنگ شهرستان قصرقندبیان کرد: این اقدام با حمایت وزارت آموزش و پرورش، استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، در راستای توسعه متوازن خدمات آموزشی و تحقق عدالت آموزشی انجام شده است.

وی افزود: راه‌اندازی این نمایندگی، زمینه دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان و فرهنگیان به خدمات آموزش و پرورش را فراهم می‌کند و امکان برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه، نظارت مؤثرتر و مدیریت بهتر امور آموزشی و پرورشی را به همراه خواهد داشت.

صفرزائی خاطرنشان کرد: تقویت ساختارهای اداری در مناطق مختلف، یکی از الزامات بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی است و ایجاد نمایندگی تلنگ می‌تواند در تمرکززدایی، تقویت مدیریت محلی و ارتقای شاخص‌های آموزشی استان مؤثر باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش و همراهی مسئولان استانی و محلی، روند توسعه زیرساخت‌ها و گسترش خدمات آموزشی و پرورشی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان با سرعت بیشتری دنبال شود.