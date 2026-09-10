https://mehrnews.com/x3d2GN ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۵ کد مطلب 6942897 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۵ دلدادگی مردم زاهدان همچنان ادامه دارد زاهدان- مردم شهر زاهدان همزمان با سراسر کشور اجتماع مردمی برگزار کرده و سنگر خیابان را حفظ کردهاند. دریافت 42 MB کد مطلب 6942897 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ تردد بیش از یک میلیون مسافر از جاده های سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ طرح حمایت از مرزنشینان سیستان و بلوچستان اینفوگرافیک؛ جهش معدنی در استان سیستان و بلوچستان برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی زاهدان رهبر شهید
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