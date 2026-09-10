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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۵

دلدادگی مردم زاهدان همچنان ادامه دارد

دلدادگی مردم زاهدان همچنان ادامه دارد

زاهدان- مردم شهر زاهدان همزمان با سراسر کشور اجتماع مردمی برگزار کرده و سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.

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کد مطلب 6942897

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