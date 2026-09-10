دستگیری ۱۰۴ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا صبح پنج شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۱۰۴ نفر اتباع بیگانه، ۱۰ نفر معتاد متجاهر، ۴نفر متهم جرایم مختلف دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی سرقتی کشف شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: کشف ۳ پرونده کلاهبرداری اینترنتی، پلمپ ۲ واحد صنفی متخلف، کشف مقادیری از انواع مختلف مواد مخدر و توقیف ۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش از دستاوردهای دیگر این طرح می باشد.