پایش ۴۵۶ واحد طیور در سیستان وبلوچستان؛ مصرف بیش از ۱۸میلیون دوز واکسن

داریوش سرگزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های طیور، اقدامات مختلفی از جمله پایش، مراقبت فعال، واکسیناسیون، نمونه‌برداری و آموزش بهره‌برداران در سطح استان انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر ۴۵۶ واحد طیور شامل واحدهای مرغ گوشتی، مرغ مادر گوشتی و سایر واحدهای پرورش طیور در استان تحت پوشش خدمات دامپزشکی قرار دارند و در همین راستا ۳۹۶ مورد بازدید کارشناسی با هدف صدور مجوز جوجه‌ریزی انجام شده است.

سرگزی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در کنترل بیماری‌های طیور گفت: در مراکز مایه‌کوبی بخش خصوصی، تاکنون ۱۸ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۸۲۰ دوز واکسن مورد استفاده قرار گرفته و همچنین ۲۲۸ هزار و ۱۵۸ قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه مراقبت و پایش بیماری‌ها نیز یک هزار و ۹۷۳ مورد بازدید و مراقبت فعال از واحدهای صنعتی و روستایی انجام شده و ۷۹ مورد گزارش بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ۱۴۰ مورد بازدید از مراکز عرضه پرنده و ۲۳ مورد بازدید از کندوهای زنبور عسل با هدف پایش و مراقبت بیماری‌ها انجام شده است.

۵۳۲ نمونه‌برداری برای پایش بیماری‌های طیور

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: برای بررسی بیماری‌های آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، نیوکاسل و سایر بیماری‌های مهم طیور، ۵۳۲ مورد نمونه‌برداری از واحدهای پرورش طیور انجام شده است.

سرگزی از انجام ۲۷۹ مورد بازدید از کشتارگاه‌های طیور و ۲۳۳ مورد بازدید از زیستگاه پرندگان خبر داد و گفت: در راستای مراقبت پیرامونی نیز ۶۲۴ مورد پایش در شعاع پنج کیلومتری از زیستگاه پرندگان مهاجر و روستاها و ۲۰۰ مورد پایش در شعاع پنج کیلومتری از زیستگاه پرندگان مهاجر و واحدهای صنعتی انجام شده است.

وی با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از بیماری‌ها خاطرنشان کرد: ۵۰۱ نفر از بهره‌برداران بخش خصوصی و یک هزار و ۳۲ نفر از بهره‌برداران بخش دولتی در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند و همچنین ۲۶ جلسه پیشگیری و کنترل بیماری‌های طیور و زنبورعسل برگزار شده است.

سرگزی همچنین از اجرای ۹۹۶ مورد اطلاع‌رسانی آموزشی از طریق پوستر، ارسال پیامک و سایر روش‌ها خبر داد و تأکید کرد: با وجود گستردگی فعالیت‌های مراقبتی و پیشگیرانه، در بررسی‌های انجام‌شده هیچ کانون درگیر بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و نیوکاسل شناسایی نشده است.