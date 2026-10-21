استانها فارس ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۶ دریافت تصاویر ساره اله ربی افتتاح ورزشگاه شهدای لامرد در شیراز ورزشگاه شهدای لامرد با حضور خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان شهری و استانی، در شرق شیراز افتتاح شد. برچسبها سید ابراهیم حسینی شورای شهر شیراز شیراز لامرد شهرداری شیراز مطالب مرتبط «خونخواهی خورشید»؛ روایت هنری مقاومت از شیراز تا جهان طرح پیشنهاد تغییر نام ستاد ملی میناب به «میناب و لامرد» در هیئت دولت شهرداری شیراز ساخت کتابخانه در مناطق کمبرخوردار را توسعه میدهد نام کودکان شهید میناب و لامرد در حافظه ایران زنده میماند شهدای دانشآموز و فرهنگی لامرد سند مظلومیت ملت ایران هستند روایت جنایت دشمن در لامرد باید به نسلهای آینده منتقل شود دشمن با حمله به مدارس، نسل آینده را نشانه گرفت
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