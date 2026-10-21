۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۶

ساره اله ربی

افتتاح ورزشگاه شهدای لامرد در شیراز

ورزشگاه شهدای لامرد با حضور خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان شهری و استانی، در شرق شیراز افتتاح شد.

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