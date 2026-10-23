رنگ ایثار بر چهره یادمان شهدای ورزشکار لامرد

یوسف حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت جهادگران برای نوسازی یادمان شهدای ورزشکار لامرد گفت: خدمت به یادمان‌های شهدا تنها یک فعالیت عمرانی نیست، بلکه عبادت و جلوه‌ای از عشق به ریشه‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: جهادگران گروه شهید سلیمانی وظیفه خود می‌دانند فضایی شایسته و باوقار برای حضور کاروان‌های راهیان نور و بازدیدکنندگان فراهم کنند تا بازدید از این یادمان، زمینه‌ساز درک بیشتر عظمت فداکاری شهدا باشد.

مدیر گروه جهادی شهید سلیمانی لامرد با تأکید بر پیوند روحیه جهادی با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: جهادگران با تأسی از سیره شهید سلیمانی و صرف وقت و انرژی خود، برای احیای جلوه‌های بصری یادمان و فراهم‌کردن فضایی معنوی برای میزبانی از زائران تلاش می‌کنند.

حسن‌زاده ادامه داد: این عملیات شامل رنگ‌آمیزی، بازسازی و زیباسازی نرده‌ها و محوطه پیرامونی یادمان شهدای ورزشکار است و با مشارکت اعضای گروه جهادی در حال اجراست.

وی هدف از این اقدامات را تقویت پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و آماده‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی و معنوی شهرستان برای استقبال از کاروان‌های راهیان نور عنوان کرد.