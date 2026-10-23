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۱ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۴

رنگ ایثار بر چهره یادمان شهدای ورزشکار لامرد

رنگ ایثار بر چهره یادمان شهدای ورزشکار لامرد

لامرد- مدیر گروه جهادی شهید سلیمانی لامرد از اجرای عملیات بازسازی و زیباسازی یادمان شهدای ورزشکار این شهرستان با هدف آماده‌سازی برای میزبانی از کاروان‌های راهیان نور خبر داد.

یوسف حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت جهادگران برای نوسازی یادمان شهدای ورزشکار لامرد گفت: خدمت به یادمان‌های شهدا تنها یک فعالیت عمرانی نیست، بلکه عبادت و جلوه‌ای از عشق به ریشه‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: جهادگران گروه شهید سلیمانی وظیفه خود می‌دانند فضایی شایسته و باوقار برای حضور کاروان‌های راهیان نور و بازدیدکنندگان فراهم کنند تا بازدید از این یادمان، زمینه‌ساز درک بیشتر عظمت فداکاری شهدا باشد.

مدیر گروه جهادی شهید سلیمانی لامرد با تأکید بر پیوند روحیه جهادی با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: جهادگران با تأسی از سیره شهید سلیمانی و صرف وقت و انرژی خود، برای احیای جلوه‌های بصری یادمان و فراهم‌کردن فضایی معنوی برای میزبانی از زائران تلاش می‌کنند.

حسن‌زاده ادامه داد: این عملیات شامل رنگ‌آمیزی، بازسازی و زیباسازی نرده‌ها و محوطه پیرامونی یادمان شهدای ورزشکار است و با مشارکت اعضای گروه جهادی در حال اجراست.

وی هدف از این اقدامات را تقویت پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و آماده‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی و معنوی شهرستان برای استقبال از کاروان‌های راهیان نور عنوان کرد.

کد مطلب 6986830

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