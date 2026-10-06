دشمن با حمله به مدارس، نسل آینده را نشانه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح سه شنبه در همایش شهدای دانش‌آموز و معلم لامردی جنگ رمضان، با تأکید بر اینکه اخلاق در جنگ ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد، گفت: آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) درباره جنگ بر پایه حفظ کرامت انسانی است، اما امروز شاهد بی‌اعتنایی دشمن به این اصول هستیم.

استاندار فارس با اشاره به رویکرد قدرت‌های جهانی در قبال حقوق بین‌الملل اظهار کرد: قوانین و مقررات بین‌المللی در بسیاری از موارد از سوی مدعیان حقوق بشر تنها زمانی مورد استناد قرار می‌گیرد که با اهداف سیاسی آنان همخوانی داشته باشد.

وی افزود: استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و غیرمتعارف و هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی، نشان می‌دهد دشمن در عمل خود را ملزم به رعایت قواعد انسانی و بین‌المللی نمی‌داند.

هدف قرار دادن مدارس؛ نقض آشکار اصول انسانی

امیری با اشاره به حملات اخیر و هدف قرار گرفتن اماکن غیرنظامی بیان کرد: در شرایطی که مردم در ماه مبارک رمضان مشغول انجام آداب دینی و معنوی خود بودند، اماکن آموزشی، ورزشی و مدارس هدف حمله قرار گرفتند.

وی ادامه داد: هدف قرار دادن این مراکز تنها یک اقدام نظامی نیست، بلکه تعلیم و تربیت و روحیه نسل آینده را نیز نشانه می‌گیرد و آثار آن فراتر از یک حمله نظامی خواهد بود.

استاندار فارس با اشاره به نوع تسلیحات به‌کاررفته در این حملات گفت: سلاح‌هایی که ترکش‌های آن در سطوح مختلف نفوذ می‌کند و به صورت گسترده افراد، از جمله کودکان و دانش‌آموزان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، با اصول انسانی سازگار نیست.

اخلاق جنگ در آموزه‌های اسلامی

امیری با اشاره به سابقه تاریخی اصول اخلاقی در جنگ اظهار کرد: اصول و قواعد اخلاقی جنگ ریشه در آموزه‌های صدر اسلام و وصایای پیامبر اکرم(ص) دارد و بر پایه انسانیت و رعایت حقوق انسان‌ها شکل گرفته است.

وی تأکید کرد: این آموزه‌ها نشان می‌دهد حتی در میدان جنگ نیز نمی‌توان از اصول انسانی عبور کرد، در حالی که رفتار دشمن در حملات اخیر بی‌اعتنایی به همین اصول را نشان داده است.

استاندار فارس همچنین با قدردانی از ایثارگری مردم و خانواده‌های شهدا، بر ضرورت حمایت عملی از جامعه ایثارگری تأکید کرد و گفت: سازوکارهای ویژه‌ای در استان فارس برای پیگیری مستمر امور و رفع نیازهای خانواده‌های شهدا و جانبازان به جریان افتاده است.

امیری افزود: تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در قالب خدمت مستمر و ملموس به این خانواده‌ها دنبال شود.