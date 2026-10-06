به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه شنبه در همایش شهدای دانش‌آموز و معلم لامردی جنگ رمضان با اشاره به ابعاد حادثه لامرد و مینا، بر ضرورت ثبت و انتقال این روایت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید این حادثه از اسناد مظلومیت مردم ایران هستند، اظهار کرد: در برابر این جنایت مسئولیت سنگینی بر عهده داریم و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای، ابعاد آن را برای جامعه بین‌المللی تبیین کنیم.

وی با اشاره به شهادت ۲۹۵ دانش‌آموز و ۶۸ معلم در جریان جنگ اخیر افزود: شهید محمود نجفی، معلم شهید لامرد، یکی از الگوهای جامعه تعلیم و تربیت کشور است و شهدای دانش‌آموز و فرهنگی این حادثه، نمونه‌ای روشن از مظلومیت ملت ایران هستند.

روایت حادثه لامرد باید به نسل آینده منتقل شود

کاظمی با تأکید بر ضرورت ماندگار کردن روایت حادثه لامرد در نظام آموزشی کشور گفت: بخش‌هایی از این موضوع در کتاب‌های درسی امسال انعکاس یافته، اما به دلیل آنکه بخش عمده کتاب‌ها پیش از وقوع حادثه به چاپ رسیده بود، امکان پرداخت گسترده به این موضوع وجود نداشت.

وی ادامه داد: از ظرفیت فعالیت‌های فوق‌برنامه و سایر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی استفاده خواهیم کرد تا روایت این حادثه با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: امسال مدارس کشور با یاد و نام شهدا سال تحصیلی خود را آغاز کردند و تلاش می‌کنیم فرهنگ ایثار و شهادت در فضای تعلیم و تربیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

فرهنگ ایثار سرمایه قدرت ایران است

کاظمی فرهنگ ایثار و شهادت را از مؤلفه‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: امروز بزرگ‌ترین قدرت جمهوری اسلامی، فرهنگ ایثار، شهادت، ایمان و ایستادگی مردم است؛ فرهنگی که قدرت‌های بزرگ را در برابر اراده ملت ایران به زانو درآورده است.

وی ایمان به خدا، حرکت حول محور رهبری، وحدت و همدلی مردم و اتکا به ظرفیت‌های ملت را از عوامل موفقیت کشور برشمرد و تصریح کرد: اگر بخواهیم در عرصه‌های آینده نیز موفق و سربلند باشیم، باید این مسیر را ادامه دهیم و اجازه ندهیم شکاف و تفرقه، که هدف دشمن است، در جامعه ایجاد شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و المپیادهای جهانی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها، فشارها و توطئه‌های مختلف، در عرصه‌های گوناگون به دستاوردهای مهمی دست یافته و موفقیت دانش‌آموزان کشور در رقابت‌های علمی جهانی، نمونه‌ای از این ظرفیت است.

خانواده شهدا سرمایه بزرگ نظام هستند

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، خانواده‌های شهدا را از سرمایه‌های بزرگ نظام اسلامی دانست و گفت: شهادت بالاترین فضیلت در فرهنگ قرآنی است و باید این فرهنگ را به‌درستی به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی افزود: تنها روایت زندگی شهدا کافی نیست، بلکه باید سنت و سیره آنان نیز برای جامعه تبیین شود تا نسل‌های آینده بتوانند از این الگوها بهره بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور خود در لامرد، این شهرستان را نماد استقامت، پایداری، ولایتمداری و وفاداری مردم دانست و از اقدامات انجام‌شده برای روایت و تبیین حادثه لامرد قدردانی کرد.

کاظمی تولید آثار فرهنگی، تدوین کتاب و پیگیری موضوع در سطوح مختلف را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: آنچه در لامرد و مینا رخ داد، ابعاد گسترده‌ای داشت و امروز افکار عمومی جهان بیش از گذشته از ابعاد این جنایت آگاه شده است.

وی این حادثه را از یک سو دردناک و جانکاه و از سوی دیگر جنایتی دانست که می‌تواند به‌عنوان لکه ننگی در تاریخ مدعیان حقوق بشر ثبت شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از مردم لامرد، خانواده‌های شهدا و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: صبر، ایستادگی و مقاومت مردم و همچنین تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، جلوه‌ای از اقتدار و همبستگی ملی بود و با شهدا پیمان می‌بندیم که لحظه‌ای از دفاع از این سرزمین و آرمان‌های آنان دست نکشیم.