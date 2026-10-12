به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی عصر دوشنبه در آیین افتتاح کتابخانه عمومی «فرشتگان میناب» در شیراز از برنامه شهرداری این کلان‌شهر برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در مناطق مختلف شهر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی چند کتابخانه جدید طی یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود و تأمین زمین مورد نیاز در محلات کم‌برخوردار در حال پیگیری است.

وی افزود: برای احداث کتابخانه لزوماً به زمین مستقل نیاز نیست و می‌توان از ظرفیت فضاهای شهری، از جمله پارک‌ها، برای ایجاد این مراکز فرهنگی استفاده کرد.

شهردار شیراز با اشاره به افتتاح کتابخانه فرشتگان میناب در جنوب شرق شیراز گفت: عملیات ساختمانی و تأسیساتی این مجموعه پس از نزدیک به سه سال به پایان رسیده است.

اسدی ادامه داد: این کتابخانه در منطقه ۱۱ شهرداری شیراز احداث شده و براساس توافق صورت‌گرفته با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تجهیز بخش‌های تخصصی و کتابخانه‌ای و ارائه خدمات به شهروندان بر عهده این نهاد است.

وی با بیان اینکه این مجموعه برای استفاده گروه‌های سنی مختلف طراحی شده است، افزود: کودکان، جوانان و سالمندان می‌توانند از امکانات کتابخانه فرشتگان میناب بهره‌مند شوند.

شهردار شیراز همچنین از آماده‌بودن چند پروژه شهری در این منطقه خبر داد و گفت: طی شش ماه گذشته چند طرح در این محدوده افتتاح شده و یک مجموعه ورزشی در فاصله کمتر از یک کیلومتری کتابخانه نیز آماده بهره‌برداری است.

اسدی مخزن ذخیره آب در بلوار نصر و مجموعه‌ای با کاربری تئاتر را از دیگر پروژه‌های آماده افتتاح عنوان کرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری کتابخانه فرشتگان میناب به یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: این مجموعه به نام دانش‌آموزانی مزین شده است که در حمله به این مدرسه به شهادت رسیدند؛ همچنین مجموعه ورزشی لامرد به نام شهدای این شهرستان نام‌گذاری شده است.

شهردار شیراز در پایان با تأکید بر جایگاه فرهنگی این شهر گفت: توسعه کتابخانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق مختلف، از نیازهای شهر شیراز است و شهرداری این موضوع را در برنامه‌های اجرایی خود دنبال می‌کند.