به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آموزشی روایتگری به همت واحد روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و با حضور برگزیدگان چالش «مسیر ۲»، با هدف تقویت مهارت‌های روایتگری و تجربه‌اندوزی میدانی در مناطق آسیب‌دیده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی برگزار شد.

این اردو با راهبری 3 نفر از اساتید روایتگری فرصتی برای آشنایی نزدیک شرکت‌کنندگان با واقعیت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی در مناطق آسیب‌دیده فراهم کرد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه سه‌روزه، ضمن حضور در محل وقوع حوادث، تجربه‌ای میدانی از مواجهه با رویدادها و ظرفیت‌های روایتگری به دست آوردند؛ تجربه‌ای که می‌تواند به ثبت و بازتاب دقیق‌تر ابعاد انسانی این حوادث کمک کند.

لازم به ذکر است نهم اسفندماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با نخستین روز جنگ رمضان، چهار موشک آمریکایی به ورزشگاه و مناطق مسکونی شهر لامرد برخورد کرد که هنگام وقوع این حادثه، شماری از دختران نوجوان در ورزشگاه مشغول تمرین والیبال بودند.

این حمله تروریستی به شهادت ۲۱ نفر و مجروحیت حدود ۱۰۰ نفر منجر شد.