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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

برگزاری اردوی آموزشی روایتگری در مناطق آسیب‌دیده لامرد

برگزاری اردوی آموزشی روایتگری در مناطق آسیب‌دیده لامرد

لامرد-اردوی آموزشی روایتگری با حضور برگزیدگان چالش «مسیر ۲» و با هدف تقویت مهارت‌های روایتگری میدانی، طی سه روز در مناطق آسیب‌دیده جنگی لامرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آموزشی روایتگری به همت واحد روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و با حضور برگزیدگان چالش «مسیر ۲»، با هدف تقویت مهارت‌های روایتگری و تجربه‌اندوزی میدانی در مناطق آسیب‌دیده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی برگزار شد.

این اردو با راهبری 3 نفر از اساتید روایتگری فرصتی برای آشنایی نزدیک شرکت‌کنندگان با واقعیت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی در مناطق آسیب‌دیده فراهم کرد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه سه‌روزه، ضمن حضور در محل وقوع حوادث، تجربه‌ای میدانی از مواجهه با رویدادها و ظرفیت‌های روایتگری به دست آوردند؛ تجربه‌ای که می‌تواند به ثبت و بازتاب دقیق‌تر ابعاد انسانی این حوادث کمک کند.

لازم به ذکر است نهم اسفندماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با نخستین روز جنگ رمضان، چهار موشک آمریکایی به ورزشگاه و مناطق مسکونی شهر لامرد برخورد کرد که هنگام وقوع این حادثه، شماری از دختران نوجوان در ورزشگاه مشغول تمرین والیبال بودند.

این حمله تروریستی به شهادت ۲۱ نفر و مجروحیت حدود ۱۰۰ نفر منجر شد.

کد مطلب 6989183

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