به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری با اشاره به هفته ملی و روز جهانی کودک، دوران کودکی را یکی از ارزشمندترین مراحل زندگی و زیربنای شکل‌گیری شخصیت انسان دانست با اشاره به نقش دوران کودکی در شکل‌گیری آینده فرد و جامعه گفت: هفته کودک فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه این دوران سرنوشت‌ساز و توجه به مسئولیت همگانی در قبال رشد و بالندگی نسل آینده است.

وی شادی و نشاط را از ضروری‌ترین نیازهای دوران کودکی و زمینه‌ساز رشد متوازن و یادگیری اثربخش دانست و افزود: کودکان باید فرصت داشته باشند جهان پیرامون خود را با کنجکاوی کشف کنند، آزادانه پرسشگر باشند و در فضایی سرشار از محبت و آرامش، استعدادهای خود را بشناسند.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش فارس با تأکید بر اهمیت تجربه لذت یادگیری در دوران کودکی بیان کرد: هنر تعلیم و تربیت در این دوران، شتاب‌بخشیدن به آموزش‌های رسمی نیست، بلکه فراهم‌کردن شرایطی است که کودک در جریان زندگی، لذت آموختن را تجربه کند و با احساس ارزشمندی و اعتمادبه‌نفس پرورش یابد.

وی نقش خانواده و مربیان را فراتر از انتقال دانسته‌ها توصیف کرد و گفت: خانواده‌ها و مربیان با شناخت ویژگی‌های دوران کودکی و احترام به تفاوت‌های فردی می‌توانند محیطی فراهم کنند که در آن، بازی زمینه‌ای برای یادگیری و برقراری ارتباط با دیگران باشد.

کلاری ادامه داد: تحقق این رویکرد مستلزم آن است که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های تربیتی، نیازهای واقعی کودکان بر انتظارات بزرگسالان تقدم داشته باشد.

وی با اشاره به هم‌زمانی هفته کودک با یادآوری خاطره کودکان معصوم و دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد، تصریح کرد: امسال هفته کودک را در حالی گرامی می‌داریم که یاد و خاطره این کودکان، رنگی از حماسه، ایثار و اندوهی ماندگار به این مناسبت بخشیده است.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش فارس افزود: کودکانی که رؤیاهای شیرینشان در میان آتش و خشونت ناتمام ماند، اما نام و یادشان برای همیشه در حافظه این سرزمین زنده خواهد ماند؛ آنان نماد مظلومیت کودکان و یادآور ایستادگی ملتی هستند که در سخت‌ترین روزها، عزت، همبستگی و امید به آینده را پاس داشته است.

کلاری توجه به کودکان را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های مسئولیت‌پذیری جامعه در برابر آینده دانست و تأکید کرد: هفته کودک باید فرصتی برای شنیدن صدای کودکان، بازنگری در شیوه‌های تربیتی و تقویت جایگاه آنان در تصمیم‌هایی باشد که بر زندگی و آینده‌شان تأثیر می‌گذارد.

وی در پایان، هفته ملی کودک و روز جهانی کودک را به کودکان، خانواده‌ها و مدیران و مربیان عرصه تعلیم و تربیت، به‌ویژه در استان فارس، تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با همراهی همگانی، هیچ کودکی از فرصت تجربه کودکی شاد، ایمن و شایسته محروم نماند.