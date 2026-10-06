به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی موسوی صبح سه شنبه در همایش شهدای دانش‌آموز و معلم لامردی جنگ رمضان، با اشاره به ابعاد جنایت رخ داده در این شهرستان گفت: این جنایت در ابتدا تحت تأثیر یک جنایت بزرگ‌تر مغفول مانده بود و آشنایی چندانی با سلاح مخرب و مهلکی که در این حادثه استفاده شد وجود نداشت.

وی افزود: با بهره‌گیری از خرد جمعی و تلاش مجموعه شهرستان که خود در خط مقدم جنگ قرار داشت، ابعاد مختلف این حادثه تبیین و موضوع روایتگری آن دنبال شد.

موسوی ادامه داد: با حضور مسئولان مختلف، وزرا، نایب‌رئیس مجلس، فیلمبرداران، عکاسان و مستندسازان داخلی و خارجی، این موضوع به تدریج در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شد.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیگیری جنایات جنگی در لامرد، این موضوع را نقطه عطفی در برجسته‌شدن ابعاد حادثه دانست و گفت: این تأکید موجب شد موضوع جنایات جنگی در لامرد بیش از گذشته در داخل و خارج از کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: درخواست من این است که اگر این جنایت در کتب درسی آورده شود، مدیران، معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور با ابعاد این حادثه آشنا خواهند شد.

موسوی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و نهادهای بین‌المللی مرتبط از جمله یونیسف برای روشنگری و تبیین این حادثه شد.

لامرد با ساختار منسجم، جنگ را از خط مقدم مدیریت کرد

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی لامرد گفت: لامرد پیش از انقلاب شرایط متفاوتی داشت، اما پس از انقلاب با همان ساختار و تشکیلاتی که از سال ۱۳۵۸ شکل گرفت، مسیر عمران، آبادانی و توسعه را طی کرد و امروز به قطب صنعت جنوب کشور تبدیل شده است.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس افزود: امروز نیز لامرد به صورت ساختارمند و تشکیلاتی اداره می‌شود و همین ظرفیت موجب شد این شهرستان در دوران جنگ اخیر نیز به عنوان خط مقدم، بتواند شرایط را مدیریت کند.

موسوی با اشاره به فعالیت «قرارگاه جنگ رمضان» بیان کرد: این قرارگاه با حضور همه ارکان شهرستان پای کار آمد و با وجود سختی‌های فراوان، با کمک شهدا توانست مسئولیت خود را با سربلندی به انجام برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان، از وزیر آموزش و پرورش خواست اجرای کامل طرح طبقه‌بندی معلمان و رسیدگی به مسائل معیشتی و حقوق و مزایای آنان با جدیت بیشتری دنبال شود.

موسوی در پایان با تجلیل از خانواده‌های شهدای این حادثه گفت: خانواده‌های شهدا با وجود داغ سنگین از دست دادن عزیزانشان، از فردای جنایت روایتگری را آغاز کردند و در میدان‌های مختلف در لامرد، شیراز و تهران به تبیین این حادثه پرداختند؛ آنان هیچ توقع مادی از مسئولان نداشتند.