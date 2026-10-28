استانها سیستان و بلوچستان ۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹ اینفوگرافیک؛ کشت پاییزه در سیستان و بلوچستان زاهدان - در این اینفوگرافیک به آمار کشت پاییزه سیستان و بلوچستان در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ میپردازیم. برچسبها اینفوگرافیک زاهدان کشت پاییزه کشاورزی اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط ململ مهمان مردم شهرستان زهک شد مومنی: امنیت و وحدت در زاهدان و کشور موج میزند جایگزینی گاردریل با نیوجرسی در محور لوتک-زابل برای کاهش خطرات طوفان آسبادهای سیستان؛ میراثی از دانش بومی برای استفاده از بادهای ۱۲۰ روزه سطح زیر کشت «زعفران» در سیستان و بلوچستان به ۵۱ هکتار رسید توزیع ۲۱۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان تفتان سیستان و بلوچستان ماهانه ۱۲ هزار واحد خون مصرف میکند جمعآوری ایستهای بازرسی بهتنهایی نشانه برقراری امنیت نیست تصادف زنجیرهای در محور زرآباد-جاسک پدر شهید «محمد ریکی» : خدمت به کشور افتخار پسرم بود ثبت بارش در ۳۵ ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان افتتاح مدرسه ۵ کلاسه در گوهرکوه؛ افزایش سرانه فضای آموزشی تفتان ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه؛ بارش برف و باران در راه است قطع سوخت در کشاورزی به معنای نابودی تولید است نظر مجری شبکه افق نسبت به مردم سیستان و بلوچستان و ظرفیت های استان کشک زرد زابلی؛ ارزش غذایی بالا و رتبه اول در بین ۱۴ نوع کشک تجمع حماسی مردم زاهدان در شب ۲۴۱
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