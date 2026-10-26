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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

تجمع حماسی مردم زاهدان در شب ۲۴۱

تجمع حماسی مردم زاهدان در شب ۲۴۱

زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب دویست و چهل و یکم، تجمع با شکوهی را همراه با قاریان برجسته بین المللی برگزار کردند.

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کد مطلب 6990942

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