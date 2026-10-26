https://mehrnews.com/x3drHj ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ کد مطلب 6990942 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ تجمع حماسی مردم زاهدان در شب ۲۴۱ زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب دویست و چهل و یکم، تجمع با شکوهی را همراه با قاریان برجسته بین المللی برگزار کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6990942 کپی شد مطالب مرتبط «محفل» در زاهدان؛ گردهمایی عاشقان قرآن با تلاوت قاریان برجسته لحظاتی از قرائت استاد «حمید شاکرنژاد» در تجمع مردمی زاهدان محفل زاهدان: قرآن زنده باد؛ اسلام زنده باد ۲۴۰ شب ایستادگی مردم ماسال در دفاع از وطن حال و هوای باشکوه «محفل» در شهر زاهدان برچسبها زاهدان سیستان و بلوچستان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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