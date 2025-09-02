«پاسیاد پسر خاک»
خبرگزاری مهر، گروه استانها: سید علیاکبر ابوترابی اسیر آزادهای بود که قلبها را اسیر مهربانی خود کرد. او ۸ سال اسارت در زندانهای رژیم بعث عراق را تحمل کرد و نهتنها شکسته نشد بلکه به نماد استقامت و امید تبدیل شد. و پس از آزادی، همچنان پرچمدار خدمت و عدالت بود و در عرصههای سیاسی و اجتماعی، وفادار به آرمانها باقی ماند. زندگی او سرشار از درسهای پایداری، گذشت و مردمداری است؛ قهرمانی بیادعا که نامش همیشه در تاریخ ایران میدرخشد.
این بخشی از متنی است که برای توصیف کتاب «پاسیاد پسر خاک» درباره شهید «سید علی اکبر ابوترابی» نوشته شده است. روز جمعه ۸ شهریور ماه تفریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب در بیستمین آئین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در قزوین رونمایی شد.
حال خبرگزاری مهر در قالب پروندهای با عنوان همین کتاب تلاش میکند تا با همرزمان، دوستان و آشنایان شهید ابوترابی درباره ابعاد مختلف شخصیت وی گفتگو کند.