اوحدی: راه مقابله با این هجمه فرهنگی دشمن، بزرگداشت شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی جمعه شب در بیستمین آئین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت در مسجد جامع قزوین با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا گفت: ما به برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا نیاز داریم تا مسیرمان را با راه آنان تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه باید به سبک زندگی شهدا رجوع کنیم، افزود: سبک زندگی مرحوم ابوترابی در وجود او به‌گونه‌ای متجلی بود که مقام معظم رهبری فرمودند «آنچه در وجود این مرد بود را نمی‌توان صرفاً با زهد و تقوای او کشف کرد.»

اوحدی با اشاره به تواضع و اخلاق بی‌نظیر شهید ابوترابی، نقش او را در تداوم جریان حق علیه باطل برجسته دانست و گفت: امیرالمؤمنین به آیندگان نوید داده‌اند که باقی‌مانده کارزار حق علیه باطل، ماناترین جریان در طول تاریخ است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: یزید با محاسبات غلط خود گمان می‌کرد که کار اسلام را تمام کرده است، اما جریان ارزش‌های حضرت سیدالشهدا عظمت بی‌نظیری را رقم زد که تا امروز ماندگار مانده است.

وی با اشاره به تأثیرگذاری کتاب پسر خاک گفت: این اثر، کاری عظیم در جهت ماندگاری ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس است. شهید ابوترابی در اردوگاه تکریت، بدون امکانات رسانه‌ای، کاری کرد که اثر آن تا امروز باقی مانده است.

اوحدی اسارت را قطعه‌ای از بهشت توصیف کرد و افزود: دنیای اسارت، کوچک‌شده جامعه و کشور ما بود؛ جایی که وحدت، انسجام و نوع‌دوستی در اوج خود قرار داشت.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را از نظر گستره جغرافیایی و زمانی کمتر از جنگ هشت‌ساله دانست اما تأکید کرد: عمق جنایت در این جنگ، فجیع‌تر و دردناک‌تر بود.

اوحدی در پایان با هشدار نسبت به تروریسم رسانه‌ای دشمن گفت: مردم ما آن‌قدر هوشیار هستند که اجازه ندهند ریزپرنده‌های رسانه‌ای دشمن، روح نوجوانان و جوانان را مخدوش کنند. راه مقابله با این هجمه فرهنگی، بزرگداشت شهدا و ادامه مسیر آنان است.