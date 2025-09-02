رضا فضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درخصوص کتاب «پاسیاد پسر خاک» اظهار کرد: برگزاری مراسم گرامیداشت شهید ابوترابی ذیل رونمایی از کتاب «پاسیاد پسر خاک» که مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته بود سبب شد تا اقشار مختلف مردم با شخصیت ابوترابی بیشتر آشنا شوند.

وی افزود: این موضوع نکته مثبتی است که با وجود اینکه این کتاب سال‌ها قبل منتشر شده بود اما امسال فرصتی پیدا شد تا مورد توجه و خوانش مردم به ویژه مردم قزوین قرار بگیرد.

این نویسنده قزوینی با بیان اینکه «پاسیاد پسر خاک» دریچه‌ای تازه به شناخت شهید ابوترابی است، بیان کرد: این کتاب براساس تحقیقات دانشگاهی و مبتنی بر منابع مکتوب است به گونه‌ای که برای تألیف کتاب از اسناد ادبی موجود در کتابخانه استفاده شده و در کنار آن مراجعه به نشریات و در نهایت مراجعه به افرادی که با سید آزادگان در ارتباط بودند تهیه شده است و باتوجه به وجود اسناد معتبر در این کتاب می‌توان بر اعتبار سنجی آن مهر مثبت بزنیم.

وی بااشاره به شخصیت برجسته شهد ابوترابی عنوان کرد: نکته برجسته شخصیت ایشان این است که شهید ابوترابی اهل پرهیز بوده و از خودنمایی دوری می‌کردند که بااین اوصاف بسیاری از جنبه‌های شخصیتی ایشان شناخته نشده است و خود این بزرگوار نیز دوست نداشتند در این خصوص مطالبی مطرح شود پس برای شناختن شخصیت دقیق‌تر ایشان نیازمند اطلاعات و تحقیقات بیشتری هستیم و لازم است به دنبال منابع جدید تر و مصاحبه با اشخاصی که با ایشان در ارتباط هستند باشیم و تحقیقات خود را در شکل گسترده‌تری ادامه دهیم.

این نویسنده ابراز کرد: برجسته‌ترین شخصیت ایشان این است که مجاهد فی سبیل الله هستند و در تراز اینکه یک مومن مجاهدی که به عنوان پیروان و شیعیان امیرالمومنین (ع) هستند می‌خواهند روش و سیره اهل بیت را طی کنند.

وی شهید ابوترابی را شخصیتی پاک و نماد استقامت دانست و مطرح کرد: مسیر زندگی ایشان همواره دارای دو گام و دو بال برای پرواز است که یک بال آن متصل به آیات نورانی قرآنی و بال دیگر سیره اهل بیت (ع) در مواجهه با مسائل، رویدادها و مشکلات موجود است که به واسطه این ویژگی‌ها شخصیت ایشان در جایگاه ممتاز قراردارد.

شهید ابوترابی سرباز سراپا گوش و مطیع به فرمان رهبر بودند

فضلی درخصوص جنبه فنی کتاب خاطر نشان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب به جنبه علمی بودن این کتاب توجه داشتند، کتاب «پاسیاد پسر خاک» به لحاظ فنی و تالیف کاملاً دانش پژوهانه و علمی است.

وی درخصوص الگوپذیری از شخصیت شهید ابوترابی در جامعه کنونی و به تناسب شرایط موجود گفت: مهمترین ویژگی ایشان که می‌تواند الگوی جامعه باشد ولایتمداری ایشان است.

این نویسنده اضافه کرد: شهید ابوترابی سرباز سراپا گوش و مطیع به فرمان رهبر بودند، ایشان چه در زمان امام (ره) و چه در زمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای متصل به فرمان ولی امر بودند.

این نویسنده ادامه داد: از ویژگی‌های دیگر ایشان این بود که مبتنی بر کتاب، سنت و سیره حضرت رسول (ص) و اهل بیت (ع) بودند و استقامت، صبر و شکیبایی را سرلوحه اقدامات خود قرار می‌دادند اما به زعم داشتن روحیه مقاومت و شخصیت مقاوم بسیار خلق عظیم داشته و در رفتار و گفتار شخصیتی بسیار نرم خو داشتند و خود را شخصی مسئولیت پذیر در قبال دیگران و جامعه می‌دانستند و مکرراً جان و مال خود را صرف دیگران می‌کردند و بر این باور بودند که امور باید به صورت جمعی باشد و همواره همراه خود عده‌ای را همراه می‌کردند به تعبیر دیگر ایشان عالمی تک رو و انفرادی نبودند و همواره در دل مردم و جامعه حضور داشتند.

وی افزود: ایشان در عین حال که طلبه و عالم دینی است اما به لحاظ ایرانی بودن همواره تلاش داشت تا ایران و هویت ایرانی خود را حفظ کند و برای وطن، میهن، خاک خود و افتخارات سرزمین اجدادیش از هیچ تلاشی فروگذار نبودند و اجازه نمی‌داند از نام ایران سواستفاده شود.

وی در پایان گفت: در حوزه الگوسازی جامعه و پرداختن به چهره‌های شاخص همواره طی سال‌های اخیر کتب بسیاری تالیف و منتشر شده است و در این حوزه ضعفی وجود ندارد اما مهمترین نکته عدم گرایش و تمایل افراد به کتابخوانی است که بهترین روش برای پرداختن به الگوبرداری، تقویت روحیه کتابخوانی در افراد است که این موضوع با جذاب‌سازی و استفاده از روش‌های نوین امکان پذیر خواهد بود.