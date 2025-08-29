«پاسیاد پسر خاک» حکایت مردی که در اسارت تاریخ را ساخت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بیستمین آئین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، جمعه شب با حضور پرشور خانوادههای ایثارگر و فعالان فرهنگی در مسجد جامع شهر قزوین برگزار شد.
این مراسم با رونمایی از تفریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» همراه بود؛ اثری که به زندگی و مجاهدتهای حجتالاسلام سید علیاکبر ابوترابیفرد میپردازد.
در این آئین، بیش از ۴۰۰ خانواده آزاده از سراسر کشور حضور داشتند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ابوترابی، از نقش بیبدیل او در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجلیل شد.
کتاب «پاسیاد پسر خاک» به قلم محمد قبادی، در ۴۶۷ صفحه، روایتگر زندگی، مبارزات، دوران اسارت و مجاهدتهای حجتالاسلام ابوترابیفرد است. این اثر، شاگردی او در مکتب امام خمینی (ره) و نقش تأثیرگذارش در هدایت آزادگان و تثبیت ارزشهای انقلاب را به تصویر میکشد.
رونمایی از تفریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب، نشاندهنده جایگاه والای شهید ابوترابی در منظومه فکری انقلاب اسلامی و اهمیت حفظ و ترویج ادبیات مقاومت در نسلهای آینده است.
رهبر انقلاب: نمیتوانم تردید کنم ابوترابی در شمار شهیدان عالیمقام است
متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
زندگی این مجاهد فی سبیل الله در شمار پرحادثهترین و درسآموزترین زندگیها و حقّا کم نظیر است.
اول بار او را در سالهای اول دههی پنجاه در منزل خودمان در مشهد زیارت کردم. شهید اندرزگو او را آورده بود و به او ابراز اعتماد کرد. پرسیدم شما با آقای آقاسیدعباس قزوینی که از آشنایان ما در قم بود نسبتی دارید؟ گفت پسر اویم. پس از آن یکبار در همان سالها او را در جلو زندان اوین دیدم و یکبار در جمع نیروهای اعزامی قزوین در ستاد جنگهای نامنظم. و پس از بازگشت از اسارت چند سال با ایشان همکاری نزدیک داشتیم. ولی این حجم و کیفیت مجاهدت عالی را هیچکس نمیتوانست از ظاهر فروتن و کتومِ او حدس بزند.
رحمت و رضوان الهی بر او. نمیتوانم تردید کنم در اینکه او در شمار شهیدان عالی مقام است. این کتاب بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است. دست نویسنده درد نکند.
بهمن ۸۸
کتاب «پاسیاد پسر خاک» روایت زندگی و مجاهدتهای حجتالاسلام سیّدعلیاکبر ابوترابیفرد است که توسط آقای محمّد قبادی در ۴۶۸ صفحه به نگارش درآمده و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
اوحدی: راه مقابله با این هجمه فرهنگی دشمن، بزرگداشت شهدا است
معاون رئیس جمهور در این مراسم با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد شهدا گفت: ما به برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا نیاز داریم تا مسیرمان را با راه آنان تنظیم کنیم.
سعید اوحدی با بیان اینکه باید به سبک زندگی شهدا رجوع کنیم، افزود: سبک زندگی مرحوم ابوترابی در وجود او بهگونهای متجلی بود که مقام معظم رهبری فرمودند «آنچه در وجود این مرد بود را نمیتوان صرفاً با زهد و تقوای او کشف کرد.»
اوحدی با اشاره به تواضع و اخلاق بینظیر شهید ابوترابی، نقش او را در تداوم جریان حق علیه باطل برجسته دانست و گفت: امیرالمؤمنین به آیندگان نوید دادهاند که باقیمانده کارزار حق علیه باطل، ماناترین جریان در طول تاریخ است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: یزید با محاسبات غلط خود گمان میکرد که کار اسلام را تمام کرده است، اما جریان ارزشهای حضرت سیدالشهدا عظمت بینظیری را رقم زد که تا امروز ماندگار مانده است.
وی با اشاره به تأثیرگذاری کتاب پسر خاک گفت: این اثر، کاری عظیم در جهت ماندگاری ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس است. شهید ابوترابی در اردوگاه تکریت، بدون امکانات رسانهای، کاری کرد که اثر آن تا امروز باقی مانده است.
اوحدی اسارت را قطعهای از بهشت توصیف کرد و افزود: دنیای اسارت، کوچکشده جامعه و کشور ما بود؛ جایی که وحدت، انسجام و نوعدوستی در اوج خود قرار داشت.
وی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را از نظر گستره جغرافیایی و زمانی کمتر از جنگ هشتساله دانست اما تأکید کرد: عمق جنایت در این جنگ، فجیعتر و دردناکتر بود.
اوحدی در پایان با هشدار نسبت به تروریسم رسانهای دشمن گفت: مردم ما آنقدر هوشیار هستند که اجازه ندهند ریزپرندههای رسانهای دشمن، روح نوجوانان و جوانان را مخدوش کنند. راه مقابله با این هجمه فرهنگی، بزرگداشت شهدا و ادامه مسیر آنان است.
شهید ابوترابی انقلابیگری را در دل اردوگاههای بعثی تثبیت کرد
حجتالاسلام علیرضا پناهیان اظهار کرد: شهید ابوترابی نباید صرفاً در عنوان سید آزادگان محدود شود.
وی با بیان اینکه او شخصیتی بود که در دو ویژگی مهم دیگر نیز چنان درخشید که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، افزود: ابوترابی نهتنها سید آزادگان بود بلکه دلیل حقانیت انقلاب اسلامی و نشانهای از همراهی خداوند با این انقلاب بهشمار میآید.
وی با تقدیر از نویسنده کتاب و جمعآوریکننده خاطرات ناب شهید ابوترابی، بهویژه فصل اول کتاب که به دوران پیش از انقلاب میپردازد، گفت: این فصل مختصر نشان میدهد که انقلاب ما بر حق بود.
حجت الاسلام پناهیان با اشاره به نقش بیبدیل شهید ابوترابی در اردوگاههای اسارت، او را حجت خدا در میان آزادگان دانست و افزود: اگر ابوترابی نبود، دشمنان نقشههایی برای سوءاستفاده از موقعیت اسیران ایرانی داشتند اما او یکتنه رهبری آزادگان را بر عهده گرفت و گنجینههای درونی آنان را استخراج کرد.
وی اضافه کرد: حتی کسانی که با انقلاب و امام میانهای نداشتند با شناخت ابوترابی به انقلابیون مخلص تبدیل شدند. او در دل اردوگاهها، نهتنها مقاومت را حفظ کرد بلکه انقلابیگری را تثبیت نمود.
حجت الاسلام پناهیان تهذیب نفس شهید ابوترابی را نهتنها اخلاق فردی، بلکه اخلاقی اجتماعی، انقلابی و جهانی خواند و افزود: وقتی صلیب سرخ جهانی از او درباره شکنجهها پرسید، گفت: ما دو گروه مسلمانیم، پیش کافر شکایت نمیبریم» این سطح از تهذیب نفس، تاریخی و جهانی است.
وی با اشاره به تقریظ مقام معظم رهبری که در سال ۱۳۸۸ نوشته شده بود، اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوی ابوترابی نیاز داریم.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه این رونمایی یک مراسم تشریفاتی نیست بلکه اشارهای از رهبری است، ادامه داد: این کتاب دستورالعمل امروز ما است.
وی با بیان اینکه ولایت برای ما یعنی شناخت اشارهها، همانطور که یاران امام حسین در شب عاشورا اشاره را گرفتند و ماندند، عنوان کرد: امروز باید اشاره رهبری را درک کنیم و در مسیر ابوترابی حرکت کنیم.
حجتالاسلام پناهیان تاکید کرد: همه انقلابیون و حزباللهیها باید این کتاب را بخوانند و با الگوی ابوترابی، دعوی انقلابیگری کنند.
او با بیان اینکه هیچکس نمیتواند ادعا کند به اندازه ابوترابی انقلابی است، بیان کرد: او حتی ضدانقلابها و بعثیها را با محبت و تواضع جذب کرد.
وی با بیان اینکه شهید ابوترابی کتکخورده انقلاب اما متواضعترین فرد در برابر مخالفان انقلاب بود، تصریح کرد: همان خدایی که انقلاب را از طبس نجات داد، همان خدایی که امام را به این جامعه بازگرداند، همان خدا ابوترابی را برای آزادگان ذخیره کرد.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه هیچ آزادهای نیست که نقش محوری او را در حفظ روحیه و ایمان آزادگان انکار کند، اضافه کرد: او حجت خدا در میان اسیران بود.
حجتالاسلام پناهیان در پایان با اشاره به جمله پایانی مقام معظم رهبری در تقریظ این کتاب، از ایشان تشکر ویژه کرد و گفت: رهبری با صراحت شهادت ابوترابی را اعلام کردند و این جمله سندی بر عظمت این شهید و بر تکلیف امروز ما است.
