رسول ملاحسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره کتاب پاسیاد پسر خاک گفت: این اثر یک روایت کاملاً مستند و پژوهشی از زندگی شهید سیدعلی‌اکبر ابوترابی‌فرد است که با بهره‌گیری از اسناد معتبر و خط روایی منسجم، از دوران مبارزات انقلابی تا شهادت این شخصیت برجسته را به تصویر می‌کشد.

وی افزود: این کتاب فارغ از جنبه‌های ادبی، به‌عنوان یک اثر تحقیقی، توانسته با دقت و قوت به ابعاد مختلف زندگی این شهید بپردازد.

این نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی با اشاره به تفاوت این کتاب با سایر آثار منتشرشده درباره شهید ابوترابی‌فرد افزود: در بسیاری از کتاب‌ها، تمرکز بر دوران اسارت ایشان است اما در این اثر بخش مبارزاتی پیش از انقلاب با قوت و جزئیات بیشتری بررسی شده است.

وی تاکید کرد: ارتباط شهید ابوترابی با چهره‌هایی چون شهید اندرزگو، حضور در مشهد، همکاری با گروه‌های مبارزاتی مانند جنگ‌های نامنظم شهید چمران، و فعالیت‌های گسترده در میدان مبارزه از جمله نکاتی است که کمتر در آثار دیگر به این شکل دیده شده‌اند.

ملاحسنی همچنین به نقش شهید ابوترابی در سازماندهی جریانات انقلابی در قزوین اشاره کرد و گفت: ایشان پس از انقلاب نیز با همان روحیه فعال و پرکنش، افراد مختلف را به قزوین دعوت کرد، ارتباطات فرهنگی و اجتماعی را شکل داد و در اعزام نیرو به جبهه‌ها نقش مؤثری ایفا کرد.

وی تاکید کرد: این روحیه ایستادگی و مقاومت، چه در برابر دشمن خارجی و چه در مبارزه با نفس، در تمام مراحل زندگی ایشان مشهود است.

نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی با بیان اینکه انتشار تقریظ رهبر معظم انقلاب بر این کتاب پس از ۱۶ سال انجام شده، تاکید کرد: این تقریظ که در دهه ۸۰ نوشته شده بود اکنون در شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی کشور منتشر شده و می‌تواند به‌عنوان یک کنش فرهنگی مهم تلقی شود.

وی عنوان کرد: رهبر انقلاب در این تقریظ، شهید ابوترابی را به‌عنوان «ابر فیاض» معرفی کرده‌اند؛ شخصیتی که همواره فیض و برکت داشته و کمتر کسی با چنین تعابیری از سوی ایشان مورد تمجید قرار گرفته است.

ملاحسنی با اشاره به معرفی قزوین به‌عنوان پایتخت آزادگان ایران اظهار داشت: این عنوان فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد جریان فرهنگی در استان است.

وی ادامه داد: رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی باید در معرفی این کتاب و شخصیت شهید ابوترابی تلاش کنند تا همشهریان ایشان با مطالعه این اثر، روحیه ایستادگی و مقاومت را درک کرده و آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود به‌کار گیرند.

وی تأکید کرد: کتاب پاسیاد پسر خاک نه‌تنها یک روایت تاریخی از زندگی یک شهید بزرگ است، بلکه الگویی برای همه کنش‌های فردی و اجتماعی در شرایط امروز کشور محسوب می‌شود.

نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: این اثر می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان باشد تا با تکیه بر اخلاص، مقاومت و مبارزه، مسیر تعالی را طی کنند.