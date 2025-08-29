به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان جمعه شب در بیستمین آئین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در مسجد جامع قزوین برگزار شد اظهار کرد: شهید ابوترابی نباید صرفاً در عنوان سید آزادگان محدود شود.
وی با بیان اینکه او شخصیتی بود که در دو ویژگی مهم دیگر نیز چنان درخشید که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، افزود: ابوترابی نهتنها سید آزادگان بود بلکه دلیل حقانیت انقلاب اسلامی و نشانهای از همراهی خداوند با این انقلاب بهشمار میآید.
وی با تقدیر از نویسنده کتاب و جمعآوریکننده خاطرات ناب شهید ابوترابی، بهویژه فصل اول کتاب که به دوران پیش از انقلاب میپردازد، گفت: این فصل مختصر نشان میدهد که انقلاب ما بر حق بود.
حجت الاسلام پناهیان با اشاره به نقش بیبدیل شهید ابوترابی در اردوگاههای اسارت، او را حجت خدا در میان آزادگان دانست و افزود: اگر ابوترابی نبود، دشمنان نقشههایی برای سوءاستفاده از موقعیت اسیران ایرانی داشتند اما او یکتنه رهبری آزادگان را بر عهده گرفت و گنجینههای درونی آنان را استخراج کرد.
وی اضافه کرد: حتی کسانی که با انقلاب و امام میانهای نداشتند با شناخت ابوترابی به انقلابیون مخلص تبدیل شدند. او در دل اردوگاهها، نهتنها مقاومت را حفظ کرد بلکه انقلابیگری را تثبیت نمود.
حجت الاسلام پناهیان تهذیب نفس شهید ابوترابی را نهتنها اخلاق فردی، بلکه اخلاقی اجتماعی، انقلابی و جهانی خواند و افزود: وقتی صلیب سرخ جهانی از او درباره شکنجهها پرسید، گفت: ما دو گروه مسلمانیم، پیش کافر شکایت نمیبریم» این سطح از تهذیب نفس، تاریخی و جهانی است.
وی با اشاره به تقریظ مقام معظم رهبری که در سال ۱۳۸۸ نوشته شده بود، اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوی ابوترابی نیاز داریم.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه این رونمایی یک مراسم تشریفاتی نیست بلکه اشارهای از رهبری است، ادامه داد: این کتاب دستورالعمل امروز ما است.
وی با بیان اینکه ولایت برای ما یعنی شناخت اشارهها، همانطور که یاران امام حسین در شب عاشورا اشاره را گرفتند و ماندند، عنوان کرد: امروز باید اشاره رهبری را درک کنیم و در مسیر ابوترابی حرکت کنیم.
حجتالاسلام پناهیان تاکید کرد: همه انقلابیون و حزباللهیها باید این کتاب را بخوانند و با الگوی ابوترابی، دعوی انقلابیگری کنند.
او با بیان اینکه هیچکس نمیتواند ادعا کند به اندازه ابوترابی انقلابی است، بیان کرد: او حتی ضدانقلابها و بعثیها را با محبت و تواضع جذب کرد.
وی با بیان اینکه شهید ابوترابی کتکخورده انقلاب اما متواضعترین فرد در برابر مخالفان انقلاب بود، تصریح کرد: همان خدایی که انقلاب را از طبس نجات داد، همان خدایی که امام را به این جامعه بازگرداند، همان خدا ابوترابی را برای آزادگان ذخیره کرد.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه هیچ آزادهای نیست که نقش محوری او را در حفظ روحیه و ایمان آزادگان انکار کند، اضافه کرد: او حجت خدا در میان اسیران بود.
حجتالاسلام پناهیان در پایان با اشاره به جمله پایانی مقام معظم رهبری در تقریظ این کتاب، از ایشان تشکر ویژه کرد و گفت: رهبری با صراحت شهادت ابوترابی را اعلام کردند و این جمله سندی بر عظمت این شهید و بر تکلیف امروز ما است.
