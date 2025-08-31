شهید ابوترابی نماد عبور از خود و تجسم اخلاص بود

محمد علی حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های برجسته شهید سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، از او به عنوان نمونه‌ای کامل از انسان مخلص، مؤدب، دین‌ورز و مبارز یاد کرد و گفت: مهم‌ترین ویژگی شهید ابوترابی اخلاص بود؛ همان صفتی که قرآن آن را رمز نجات از شیطان معرفی می‌کند.

وی عنوان کرد: به تعبیر قرآن، ابلیس تنها در برابر کسانی که به مقام مخلصین رسیده‌اند ناتوان است و شهید ابوترابی از جمله بندگان مخلص و موحد خداوند بود.

حضرتی با بیان اینکه ادب دیگر ویژگی بارز ایشان بود افزود: ادب این شهید در مناسبات اجتماعی، در برخورد با پدر و مادر، دوستان، همرزمان و حتی دشمنان جلوه‌گر بود.

وی اضافه کرد: در خاطرات نقل‌شده در کتاب «پاسیاد پسر خاک» آمده است که ایشان حتی نسبت به شکنجه‌گران خود ادب می‌ورزید و با همین رفتار، در دیگران تأثیر عمیق می‌گذاشت.

شهید ابوترابی با ادب خود، لطف الهی را جلب کرده بود

پژوهشگر حوزه فرهنگ و تاریخ تصریح کرد: بی‌ادبی نشانه گردنکشی در برابر خدا است و شهید ابوترابی با ادب خود، لطف الهی را جلب کرده بود.

وی با بیان اینکه شهید ابوترابی دین‌ورزی را با قرائتی انسانی از دین همراه کرده بود، ادامه داد: هدف او برجسته‌کردن خود نزد دشمن نبود بلکه معرفی انسان دیندار و دین‌ورز بود.

حضرتی اضافه کرد: این دین‌ورزی در رفتارهای روزمره‌اش آشکار بود و با فروتنی و ادب همراه می‌شد.

حضرتی مبارزه با ظلم را دیگر وجه مهم شخصیت شهید ابوترابی دانست و گفت: ایشان همواره در برابر ظالمان ایستادگی می‌کرد و از مظلومان دفاع می‌کرد.

وی ادامه داد: زندگی شهید ابوترابی در همه مراحل، از جوانی تا دوران اسارت و پس از آن، بیانگر پایبندی‌اش به این اصل بود.

او همچنین به علاقه شهید ابوترابی به ورزش اشاره کرد و گفت: ایشان از کودکی به فوتبال و والیبال علاقه داشت و در اردوگاه‌های اسارت نیز این ورزش‌ها را ادامه داد. در والیبال بسیار توانمند بود و کوهنوردی و پیاده‌روی نیز از علایق جدی‌اش محسوب می‌شد و در واقع ورزش عنصری جدایی‌ناپذیر از زندگی او بود.

شهید ابوترابی به علم تجربی باور عمیق داشت

حضرتی با اشاره به علاقه شهید ابوترابی به علم، گفت: ایشان به علم تجربی باور عمیق داشت و خانواده‌اش اصرار داشتند برای تحصیل به آلمان برود اما او مسیر حوزه علمیه را انتخاب کرد. عشق به علم در کنار تعهد دینی، از ویژگی‌های بارز او بود.

وی با بیان اینکه آنچه به‌نظر من برجسته‌ترین ویژگی شهید ابوترابی است عبور از خود بود افزود: او ادعا نداشت، منیت در وجودش راه نداشت خود را خرد کرده بود و کسی که توان عبور از خود را داشته باشد، به خدا می‌رسد و شهید ابوترابی دقیقاً این مسیر را طی کرده بود.

حضرتی درباره کتاب «پاسیاد پسر خاک» نیز گفت: این کتاب اثری خوش‌خوان، دقیق و جامع درباره زندگی شهید ابوترابی است و به‌خوبی به همه وجوه زندگی ایشان پرداخته و جزئیات ارزشمندی را مطرح کرده است.

او همچنین به ارتباط شهید ابوترابی با بزرگان حوزه اشاره کرد و گفت: علامه طباطبایی حلقه درسی خود را در منزل پدر ایشان برگزار می‌کردند و شهید ابوترابی در آن جلسات حضور داشت و از شاگردان خاص علامه پذیرایی می‌کرد. در این محافل، از علمای برجسته‌ای همچون علامه حسن‌زاده آملی بهره می‌بردند.

حضرتی رازداری را یکی از ویژگی‌های کم‌نظیر شهید ابوترابی دانست و گفت: ایشان از معدود افرادی بود که شهید اندرزگو به عنوان همرزم در کنار خود پذیرفت و یکی از دلایل این انتخاب، رازداری و اعتمادپذیری شهید ابوترابی بود.

وی در پایان یادآور شد: کتاب «پاسیاد پسر خاک» به‌خوبی این ویژگی‌ها را منعکس کرده و به فعالیت‌های ایشان پس از انقلاب نیز پرداخته است.