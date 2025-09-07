شهید ابوترابی نماد امید در ناامیدی بود

کبری مطلبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درخصوص کتاب «پاسیاد پسر خاک» اظهار کرد: کتاب «پاسیاد پسر خاک» تنها یک زندگینامه ساده نیست بلکه روایتی است از صبر، ایمان و پایداری انسانی که در سختترین شرایط، چراغ امیدش خاموش نشد.
این نویسنده بیان کرد: آقای محمد قبادی، نویسنده کتاب با زبانی روان و در عین حال پر از صمیمیت، زندگی سید علیاکبر ابوترابی را در این کتاب به تصویر کشیده است و در این کتاب میخوانیم که شهید ابوترابی از کودکی تا لحظه شهادت، مسیرش با ایمان و ایستادگی گره خورده است و کتاب «پاسیاد پسر خاک» نشون میدهد که در دل تاریکی به روشنایی هم امیدی هست.
وی با بیان اینکه ویژگی برجسته شخصیت ابوترابی چیزی فراتر از صبر است، ادامه داد: او تجسم عینی «امید» بود و در روزهایی که شکنجه، گرسنگی و تنهایی میتوانست هر انسانی از پا بیندازد او با صبر و لبخندی همیشگی، دل آزادهها را آرام و صبور میکرد.
این نویسنده مطرح کرد: راز بزرگی شهید ابوترابی این بود که رهبری را نه با زور و قدرت بلکه با ایمان پیش میبرد.
مطلبی تصریح کرد: فرمانده دلها بودن هنر او بود و او فرماندهی بود که نه بر اساس دستور، بلکه بر پایه عشق و اخلاق، دلها را گرد هم آورد.
وی افزود: اگر بخواهم او را در یک جمله تعریف کنم میگویم ابوترابی، مردی بود که با ایمان خویش رهبر شد و با انسانیت خویش ماندگار.
مطلبی تصریح کرد: شهید ابوترابی نمونهای از آن حقیقت است که اگر انسان بودن و مؤمن بودن، در کنار هم قرار گیرد، میتواند تاریخ بسازد و همان طور هم شد.
وی با طرح این پرسش که چگونه میتوان چنین شخصیتهایی را به نسل جوان شناساند؟ ادامه داد: حقیقت این است که جوان امروز با زبان کتابهای قطور کمتر انس دارد و باید از زبان هنر سخن گفت.
این نویسنده قزوینی عنوان کرد: فیلم، سریال، انیمیشن، نمایش و حتی روایتهای کوتاه در شبکههای اجتماعی گزینههای بهتری برای برقراری ارتباط با نسل امروز است و اگر زندگی ابوترابی در قالب داستانهای کوتاه و پویانمایی روایت شود، نسل امروز هم خواهد فهمید که این مرد، یک قهرمان دستنیافتنی نبود؛ بلکه انسانی واقعی بود که با انتخابهایش، قهرمان شد.
وی در خصوص سبک نگارش کتاب «پاسیاد پسر خاک» عنوان کرد: قلم قبادی آمیخته با سادگی و صداقت است و تلاش نکرده چهرهای اغراقآمیز بسازد بلکه حقیقت را با روایتهای زنده و مستند پیش چشم ما آورده است و تمام کتاب براساس واقعیت بوده و تخیل نیست و همین صداقت در قلم است که کتاب را خواندنی و اثرگذار کرده و خواننده احساس میکند در کنار ابوترابی قدم میزند و لحظهبهلحظه با او نفس میکشد و شکنجه میشود.
مطلبی ابراز کرد: ما برای الگوسازی اشخاصی نظیر شهید ابوترابی باید قهرمانانمان را انسانی معرفی کنیم و اگر نشان بدهیم شهید ابوترابی هم همان دغدغهها، ترسها و مشکلات انسانهای عادی را داشته؛ اما در لحظههای حساس راه ایمان را انتخاب کرده نه تسلیم شدن، آنوقت نسل امروز با او احساس نزدیکی خواهد کرد و الگوسازی موفق یعنی قهرمانان بزرگ ما، مهمان دل و زندگی روزمره جوانان شوند.
وی با بیان اینکه شهید ابوترابی نماد امید در ناامیدی بود، یادآور شد: او نشان داد که حتی در دل تاریکی، میتوان مشعل نور شد و دیگران را گرم نگاه داشت و جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگر به چنین الگوهایی نیاز دارد.
این نویسنده در پایان ابراز کرد: کتاب پاسیاد پسر خاک نه فقط شرح زندگی یک انسان بزرگ، بلکه آینهای است برای دیدن آنچه انسان میتواند باشد، انسانی محکم، صبور و امیدآفرین. یاد او و همه آزادگان و شهیدان، چراغ راه فردای این سرزمین خواهد بود.
