تقریظ رهبر انقلاب بر «پاسیاد پسر خاک» نماد تکریم ادبیات مقاومت است

مجتبی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب، نه تنها نشان‌دهنده جایگاه والای شهید ابوترابی در منظومه فکری انقلاب و امامین انقلاب است، بلکه بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل‌های آینده و نیز ترویج فرهنگ مطالعه آثار ارزشمند، تأکید می‌کند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور در تحلیل محتوایی، تقریظ ولی فقیه زمان نیز ویژگی‌هایی مانند تقدیر از شخصیت و مجاهدت شهید ابوترابی برخی خاطرات شخصی رهبری با ایشان و تجلیل از کتاب و نویسنده مشخص است.

وی گفت: رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» در قزوین، رویدادی فراتر از یک مراسم معمولی فرهنگی بود. این رویداد جایگاه شهید ابوترابی را به عنوان نماد مقاومت و ایثار را تثبیت کرد و اهمیت ادبیات مقاومت را در انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل‌های آینده نشان داد و روحیه وحدت و مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان را تقویت کرد.

محمودی بیان کرد: تقریظ ر هبر انقلاب نه تنها تقدیری از نویسنده و اثر اوست، بلکه فراخوانی برای ادامه راه شهیدان و آزادگان است. همان‌طور که حجت‌الاسلام پناهیان اشاره کرد، این کتاب «دستورالعمل امروز ما» است و همه انقلابیون باید آن را بخوانند و با الگوی ابوترابی، دعوی انقلابیگری کنند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور بیان کرد: این رویداد تاریخی تأکید کرد که «ادبیات مقاومت» تنها یک ژانر ادبی نیست، بلکه ابزاری برای حفظ حافظه تاریخی ملت و تداوم راه شهداست.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در تقریظ خود، زندگی ابوترابی را «پرحادثه‌ترین و درس‌آموزترین زندگی‌ها» توصیف کرده‌اند که به حق کم‌نظیر است. ایشان همچنین تأکید کرده‌اند که «نمی‌توانم تردید کنم در اینکه او در شمار شهیدان عالی‌مقام است». این عبارات نشان‌دهنده شناخت عمیق ایشان از مجاهدت‌های پنهان این شهید است.

محمودی افزود: مقام معظم رهبری همچنین به خاطرات خود از ملاقات‌های مختلف با شهید ابوترابی اشاره کرده‌اند، از جمله اولین ملاقات در مشهد در دهه ۵۰، حضور او در زندان اوین و همکاری نزدیک پس از اسارت. این خاطرات، گویای ارتباط عمیق و طولانی ایشان با این شهید است.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور بیان کرد: عبارت «این کتاب بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است. دست نویسنده درد نکند» نیز نشان‌دهنده تقدیر از تلاش‌های محمد قبادی در تدوین اثری مستند و هنرمندانه است.

وی درباره اهمیت تاریخی و فرهنگی تفرظ نیز با تأکید بر نقش آزادگان در انقلاب نیز گفت: تقریظ رهبر انقلاب، نقش آزادگان به‌ویژه شهید ابوترابی را در حفظ روحیه مقاومت و ایثار در دوران اسارت برجسته می‌کند. این موضوع، اهمیت ادبیات مقاومت را به عنوان ابزاری برای انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل‌های آینده نشان می‌دهد.

محمودی بیان کرد: انتخاب قزوین به عنوان «پایتخت آزادگان ایران» برای رو نمایی از این تقریظ، نمادین است. قزوین زادگاه شهیدان بزرگی چون بابایی، رجایی و ابوترابی است و این رویداد، وحدت ملی در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان را متجلی می‌سازد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور در ادامه نقش کتاب «پاسیاد پسر خاک» در ادبیات مقاومت را مهم دانشت و گفت: این کتاب در دو فصل پیش از انقلاب و پس از انقلاب تدوین شده و به پیشینه خانوادگی، تحصیل، فعالیت‌های سیاسی و دوران اسارت شهید ابوترابی می‌پردازد. نویسنده با استفاده از بیش از ۷۰ منبع معتبر و ۲۰ گفتگو با نزدیکان شهید، اثری مستند و جذاب خلق کرده است.

وی اظهار کرد: کتاب، روحیه تواضع، مردمداری و ایثار شهید ابوترابی را به تصویر می‌کشد. به عنوان مثال، هنگامی که صلیب سرخ جهانی از او درباره شکنجه‌ها پرسید، پاسخ داد: «ما دو گروه مسلمانیم، پیش کافر شکایت نمی‌بریم». این جمله نشان‌دهنده عزت نفس و ایمان عمیق اوست.

محمودی اظهار کرد: کتاب شامل عکس‌ها و اسناد منتشرنشده‌ای از دوران زندگی و اسارت شهید است که بر ارزش تاریخی و پژوهشی آن افزوده است.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملّی منطقه شرق کشور بیان کرد: کتاب «پاسیاد پسر خاک» به عنوان الگویی از صبر، ایمان و آزادگی، می‌تواند برای نسل جوان امروز الهام‌بخش باشد. به ویژه در شرایط فعلی که دشمنان به تهاجم فرهنگی علیه ارزش‌های انقلاب مشغول‌اند، چنین آثاری می‌توانند روحیه مقاومت را تقویت کنند.

وی گفت: همان‌طور که معاون دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند، این کتاب «نماد وحدت جامعه ایران در برابر زورگویی ابرقدرت‌ها» است و نشان می‌دهد که ملت ایران هیچ‌گاه اهل تسلیم نبوده است.